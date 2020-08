Tap riprende i voli per il Nordamerica

Da ottobre Tap Air Portugal riprenderà tutte le rotte per il Nordamerica. A settembre e ottobre il vettore portoghese sta aggiungendo più voli da Lisbona agli aeroporti di Chicago O’Hare, San Francisco e New York Jfk.

Entro ottobre la compagnia servirà tutte le nove città del Nordamerica in cui operava prima della pandemia, tra cui Montreal e Toronto. Negli Stati Uniti raggiunge anche Newark, Boston, Miami e Washingtonn, Dc. Il mese prossimo la rotta per Newark aumenterà a due volte al giorno e New York JFK passerà a tre frequenze al giorno a ottobre.

I viaggi in Portogallo per i cittadini statunitensi sono al momento limitati a esigenze di lavoro, motivi umanitari, di studio o familiari.

Tap fa sapere di aver ripreso l’86% di tutte le sue destinazioni europee e che i clienti americani possono connettersi a 35 città in tutta Europa.

La compagnia aerea ha implementato il programma Tap Clean & Safe, che soddisfa le linee guida igieniche, sanitarie e sanitarie di Easa e Iata.