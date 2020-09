Tap riprende i voli da Firenze per Lisbona

Piena ripartenza anche in Italia per Tap Air Portugal che ha ripreso i collegamenti da Lisbona per Firenze, il quarto scalo italiano a essere riattivato dopo Roma, Milano e Venezia, offrendo così ai passeggeri italiani la possibilità di scelta per andare in Portogallo ma anche di proseguire oltre Atlantico.

Tap si propone, infatti, come ottimale vettore per i viaggi verso il Brasile. Al momento sono attive sette destinazioni su 10 nel Paese, per arrivare al totale ripristino da ottobre, a cui si accompagna il progressivo incremento delle frequenze settimanali. Tap è l’unica compagnia aerea a servire con voli diretti dall’Europa ben 10 fra le più importanti destinazioni brasiliane.