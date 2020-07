Tap riapre su Firenze e Venezia e aumenta i voli internazionali

Prosegue il ripristino delle operazioni di Tap Air Portugal che ha annunciato che, dopo i collegamenti da Roma e Milano, operativi già da luglio, ad agosto riprenderanno i collegamenti da Venezia e a settembre quelli da Firenze verso l’hub di Lisbona.

A livello internazionale, inoltre,continua la ripresa delle operazioni che, nel mese di agosto, prevede di operare circa 500 collegamenti a/r settimanali per un totale di 66 rotte. Un numero che a settembre dovrebbe aumentare per raggiungere circa 700 collegamenti a/r settimanali per un totale di 76 rotte, coprendo così il 40% delle operazioni effettuate in tempi pre-Covid.

L’incremento dell’offerta di Tap vede già nel mese di agosto 17 voli settimanali verso cinque destinazioni in Brasile – Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife – e 21 voli verso sei destinazioni in Nord America – New York, Boston, Miami, Washington, Toronto e Montreal – e infine 44 voli verso nove destinazioni in Africa (Dakar, Maputo, Luanda, Accra, São Tomé, Casablanca, Marrakech e São Vicente e Praia a Capo Verde).

L’operativo di settembre, infine, vedrà 22 voli settimanali per il Brasile con 7 destinazioni servite, 30 quelli verso il Nord America; 53 quelli verso l’Africa. La campagna Book with Confidence dei Tap, inoltre, è stata estesa. Per tutti i biglietti emessi dal 1° luglio al 31 agosto 2020, per viaggiare entro il 31 ottobre, è consentito un cambio gratuito, senza pagamento di penale.