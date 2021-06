Tap punta sui Caraibi per la winter e volerà su Cancún e Punta Cana













Tap Air Portugal dopo aver ripristinato la propria operatività in termini di network e di frequenze sia in Italia che oltre Atlantico, ha annunciato anche l’apertura della nuova rotta invernale per Santo Domingo.

La tratta Lisbona-Punta Cana sarà servita con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato, dalla prima metà di dicembre fino al 26 marzo 2022, con partenze da Lisbona alle ore 17.00 e arrivo sull’isola alle 21.20 mentre, nella direzione opposta, da Punta Cana alle 22.50 atterrando a Lisbona alle 10.20 (orario locale). I voli dall’Italia sono già disponibili per la vendita.

Questa seconda rotta di Tap, che sarà inaugurata quest’anno per l’America Latina, insieme al Lisbona-Cancun (operativa dal 27 marzo scorso) rafforza la competitività del vettore e del suo hub, quale porta privilegiata in Europa per i viaggi oltre Atlantico. I nuovi voli saranno operati con l’innovativo Airbus A330neo.

Queste e le altre novità della compagnia aerea portoghese saranno protagoniste in fiera a Napoli (18-20 giugno) per l’edizione in presenza della Bmt (Pad. 5 Stand 5040).