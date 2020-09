Tap, nuovo presidente e aumento del capitale statale

Ramiro Saqueira è il nuovo presidente di Tap Air Portugal, la compagnia aerea di bandiera del Portogallo per cui lo Stato ha appena aumentato la propria partecipazione dal 50 al 72,5%.

Soli 38 anni, giovanissimo, e con un passato nell’area operativa del Gruppo Iag, Sequeira ha preso il posto di Antonoaldo Neves e ora si è piazzato alla guida di Tap, con l’accordo con lo Stato che prevede – si apprende da Hosteltur – un’iniezione di capitale pubblico di 1.200 milioni di euro, somma che in parte il vettore ha già ricevuto per far fronte alla delicata situazione generata dalla pandemia di Covid-19.

Tap – che in questo periodo sta recuperando buona parte delle sue operazioni comprese quelle sull’Italia, l’ultima rotta in ordine di tempo è la Firenze-Lisbona – a ottobre presenterà un più preciso piano di ristrutturazione, e quindi di rilancio post virus, che potrebbe portare a un’ulteriore riduzione del personale.