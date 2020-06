Tap, l’Ue approva il prestito da 1,2 miliardi di euro

La Commissione europea ha dato il via libera al prestito di 1,2 miliardi di euro destinato alla compagnia di bandiera portoghese Tap Air Portugal, per affrontare la ripresa dopo la significativa riduzione della domanda di viaggi causata della pandemia.

Lo scorso 9 giugno, il Portogallo hainformato l’Ue dell’intenzione di fornire sostegno finanziario al vettore, con la Commissione che ha concesso al vettore sei mesi per rimborsare il prestito o presentare un piano di ristrutturazione, avendo incontrato difficoltà finanziarie prima della crisi provocata dal coronavirus.

«In un settore particolarmente colpito dal Covid, la misura aiuterà a evitare interruzioni per i passeggeri. Con la progressiva revoca delle restrizioni di viaggio e l’imminente stagione turistica, l’operazione favorisce indirettamente anche il settore del turismo portoghese e l’economia nel suo insieme. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per trovare soluzioni a supporto delle aziende in questi tempi difficili in in linea con le norme dell’Ue», ha spiegato il vicepresidente esecutivo dell’Ue, Margrethe Vestager.

Tap Air Portugal, analogamente a molte altre compagnie aeree, si sta preparando per un ritorno alle normali operazioni, nel tentativo di sfruttare ciò che resta della stagione estiva di quest’anno. Negli ultimi mesi, Tap ha operato numerosi voli cargo e servizi di rimpatrio e ha offerto voli di trasporto regolari tra la Cina e il Portogallo gestendo servizi umanitari in Mozambico e Perù.