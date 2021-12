Tap estende “Book with Confidence” fino al 28 febbraio













Tap Air Portugal annuncia la proroga di “Book with Confidence” fino al 28 febbraio 2022, consentendo da ora anche il cambio di prenotazione per tutte le tipologie di tariffe, Tap|Discount inclusa, e offrendo quindi una flessibilità maggiore ai propri passeggeri anche per via delle nuove restrizioni antiCovid in atto.

Con Tap, via Lisbona, si possono raggiungere il Nordamerica, il Brasile, l’Africa e le nuove destinazioni di Punta Cana e Cancun,potendo usufruire dello stopover gratis in Portogallo.

Inoltre, la compagnia aerea portoghese ha siglato un accordo di codeshare con Ita Airways, con i passeggeri italiani che possono scegliere di partire oltre che da Roma, Milano e Venezia, operate direttamente da Tap, anche da 11 aeroporti aggiuntivi: Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona.