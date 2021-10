Tap Air Portugal presenta l’operativo invernale 2021-22













C’è anche Tap Air Portugal alla fiera di Rimini, che attende i suoi partner al Pad. A1, Stand 88 per presentare l’operativo invernale 2021-2022 e tutte le ultime novità.

Oltre Toronto e Montreal, i passeggeri della compagnia aerea portoghese in partenza dall’Italia per turismo potranno presto raggiungere anche gli Stati Uniti. Gli amanti dell’autunno e dell’inverno potranno così rivivere il fascino di New York, Washington, Miami, Boston, San Francisco e Chicago, destinazioni attualmente già operate dal vettore.

La compagnia aerea ricorda, inoltre, che sono attive le prenotazioni per i viaggi verso il Brasile e verso le nuove rotte di Punta Cana servita con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato, dalla prima metà di dicembre fino al 26 marzo 2022; Cancun inaugurata la scorsa estate e servita via Lisbona tre volte a settimana operate con gli innovativi Airbus A330neo e 321LRneo.

Tap durante l’operativo invernale, in vigore da fine ottobre, servirà gli aeroporti italiani di Roma, Milano e Venezia per poi ritornare ad ampliare l’offerta su Bologna, Firenze e Napoli da marzo 2022. Resta inoltre attiva la partnership con AccesRail e il conseguente accordo di codeshare con Trenitalia, che permette di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l’offerta del network italiano.