Tap Air Portugal, più rotte sulle città italiane

Con l’ultima apertura di Firenze, la compagnia portoghese Tap vola adesso da quattro aeroporti italiani per Lisbona (e Porto, solo da Malpensa). In totale, i voli verso la capitale lusitana sono uno al giorno da Venezia, tre sia da Milano che da Roma, e quattro da Firenze.

Inoltre, da ottobre, i passeggeri italiani possono volare dall’hub di Lisbona verso 10 destinazioni in tutto il Brasile, unica compagnia aerea a farlo: Rio de Janeiro, San Paolo, Salvador da Bahia, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasilia, Maceio, Natal, Fortaleza e Recife.

Per l’estate 2021, intanto, la compagnia portoghese prevede di lanciare sei nuove rotte: Ibiza e Fuerteventura, in Spagna; Oujda, in Marocco; Zagabria, in Croazia; e Djerba e Monastir, in Tunisia.

Da poche settimane, infine, è stato nominato il nuovo presidente del vettore: si tratta di Ramiro Saqueira, che avvia il suo mandato in un momento in cui la compagnia ha visto aumentare la partecipazione azionaria dello Stato, passata dal 50 al 72,5%. Negli scorsi mesi, Tap ha anche ricevuto un aiuto da parte dello Stato lusitano di 1,2 miliardi di euro, per fare fronte alla pandemia di Covid-19.