Tap Air Portugal lancia i voli da Firenze per Lisbona

Pronta l’offensiva invernale di Tap Air Portugal, vettore membro di Star Alliance, con il network di voli presentato a Firenze insieme a Toscana Aeroporti, nell’ambito della prestigiosa cornice di Palazzo Montebello. Tante le novità della offerta winter 2022-23 – a partire dal nuovo piano tariffario semplificato per Europa e Nord Africa che – a partire dall’11 novembre, riduce a tre i brand disponibili per la classe Economy: discount, classic e plus. Restano due, executive e top executive quelli disponibili per la classe Business.

«Questa semplificazione – ha spiegato Davide Calicchia, market manager di Tap Air Portugal in Italia – risponde alle esigenze del mercato che, dopo due anni estremamente complessi, chiede maggiore immediatezza e semplicità nella scelta delle condizioni di viaggio».

L’orario invernale offre 7 collegamenti settimanali diretti fra Firenze e Lisbona, con un doppio collegamento nella giornata della domenica, e con la possibilità di connettere Firenze con il network di lungo-raggio tra cui Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza, Recife, Natal, Salvador de Bahia, New York, Washington, Toronto, Montreal e Dakar.

Legittima soddisfazione espressa dai vertici di Toscana Aeroporti, per una collaborazione che permette allo scalo di offrire collegamenti diretti tra Firenze e Lisbona e dopo la positiva stagione estiva, si riattivano anche rotte invernali strategiche, sospese negli ultimi due anni a causa della crisi pandemica.