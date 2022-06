Tap Air Portugal, 10 rotte per il Brasile con flotta rinnovata













Sono dieci le destinazioni del Brasile servite da Tap Air Portugal, ovvero la compagnia aerea che offre più frequenze e più accessi dall’Europa per questo paese del Sudamerica amato dai viaggiatori italiani, come sottolineato da Durval Carvalho, capo ufficio Promozione commerciale e Turismo presso l’Ambasciata del Brasile nel corso del primo evento 2022 per il rilancio della destinazione long-haul.

«Già dallo scorso anno abbiamo registrato un recupero dei flussi turistici del 21% rispetto al 2020 – spiega – E in questi primi mesi 2022 abbiamo già registrato oltre 1 milione di visitatori esteri; se nell’ultimo anno pre Covid l’Italia ricopriva il 9° posto nel ranking arrivi dall’estero in Brasile, contiamo che questo importante mercato europeo possa tornare a buoni livelli già da quest’anno».

Un obiettivo al quale mira la campagna promo “In Brasile c’è molto di più di quello che immaginate” prossima al lancio. Un territorio immenso con 27 stati, cinque regioni e sei “bioma” (Amazzonia, Caatinga, Atlantico, Cerrado, Pantanal e Pampa) con capitali tutte servite dalla compagnia aerea portoghese.

Infatti il miglior supporto al rilancio del Brasile viene proprio dalla Tap Air Portugal che – con 74 frequenze settimanali da Lisbona verso 10 aeroporti brasiliani – mira a essere il vettore di riferimento per questa destinazione.

«Ci presentiamo sul mercato con una flotta rinnovata, e in particolare con il nuovissimo Airbus A330-900 neo con 298 posti e una configurazione di bordo che prevede tre classi di servizio – dice Davide Calicchia, market manager del vettore per l’Italia – Attualmente Tap vola su Rio de Janeiro, San Paolo, Brasilia, Belo Horizonte, Natal, Salvador, Porto Alegre, Recife, Belem, Fortaleza, e i nostri collegamenti diretti dall’Italia su Lisbona, da Roma-Milano-Venezia-Bologna-Firenze-Napoli, consentono di accedere alla vasta rete di collegamenti verso il Brasile, anche con vantaggiose offerte di stopover nella capitale portoghese. Inoltre, attraverso partnership già siglate con Ita Airways e Trenitalia, assicuriamo comodi avvicinamenti da 13 città italiane».

Tutto pronto quindi per affrontare una stagione operativa che si prospetta molto promettente, come aggiunge Calicchia: «Abbiamo già registrato crescite a doppia cifra rispetto al 2019 e confidiamo nel supporto delle agenzie di viaggi per ottenere ulteriori perfomance. A tal proposito Tap mette a disposizione delle adv un’apposita area online, la tapagents.com per snellire le procedure di booking e accedere al responsible booking policies manual, con supporti e una linea diretta col nostro staff».