Tap Air, Davide Calicchia è market manager per l’Italia













Davide Calicchia è il nuovo market manager di Tap Air Portugal in Italia. Specializzato nel mercato del turismo, è ora a capo delle vendite e del marketing dell’Italia e di altri Paesi europei: Grecia, Croazia, Slovenia, Israele, Turchia, oltre che Albania, Malta e Cipro gestiti tramite la Grecia, riportando direttamente al responsabile dell’area manager Europa con sede a Lisbona.

Calicchia è entrato in Tap nel 1990 come sales executive per il centro sud Italia e ha proseguito il proprio percorso professionale assumendo nel 2003 il ruolo di district sales manager per il centro/sud Italia per poi diventare, nel 2009, sales manager del mercato italiano e di Grecia, Croazia, Slovenia e Israele. Nel 2016 è diventato inoltre rappresentante di Tap nei sales & marketing meeting in Italia di Star Alliance.

Il vettore portoghese continua a investire sull’Italia, considerandola un mercato chiave. Con l’inizio dell’orario estivo ha deciso di ripristinare la propria operatività su tutti e 6 gli aeroporti, attivi prima della pandemia da Covid-19. Dal 27 marzo opera un totale di 93 frequenze settimanali dall’Italia verso l’hub di Lisbona, offrendo 28 collegamenti a settimana da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, 14 da Venezia, 8 da Firenze, in aggiunta a 7 da Bologna e 8 da Napoli.

Il network di Tap è inoltre capillare in Italia. Grazie al codeshare con Ita Airways, i passeggeri italiani possono scegliere di partire oltre che dai sei aeroporti serviti direttamente dal vettore portoghese, anche da Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona.

La competitività è inoltre rafforzata dall’accordo con AccesRail e il conseguente codeshare con Trenitalia, che consente di avere nello stesso biglietto la combinazione treno ad alta velocità-aereo, iniziando o terminando il viaggio nelle stazioni di numerose città.