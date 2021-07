Tamponi salva vacanze:

così le regioni si difendono













Tempo di nuovi controlli e tamponi per le regioni italiane. I territori rispondono all’incremento della variante Delta del Covid-19 e prendono contromisure per arginare il contagio.

Con l’arrivo dei turisti, il ritorno dei residenti che hanno viaggiato all’estero e al contempo la volontà di salvare la stagione turistica, alcune regioni stanno applicando preventivamente regole a garanzia della sicurezza dei viaggiatori e dei residenti.

Sono attualmente cinque le regioni sotto monitoraggio e che potrebbero rientrare in zona gialla a partire dal 26 luglio: Sardegna, Sicilia, Veneto, Lazio e Campania.

Ma intanto la Sicilia è già corsa ai ripari con il tampone obbligatorio – annunciato il 15 luglio – per chi arriva da Malta, Spagna, Portogallo e da Paesi extra Ue (per ora India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka). È l’esito dell’ordinanza firmata dal governatore siciliano Nello Musumeci, che si è detto invece contrario all’idea del presidente francese Emmanuel Macron – sposata dalla Grecia e ora presa in considerazione dal governo italiano – di consentire l’ingresso nei locali pubblici, agli eventi o sui mezzi solo ai possessori di green pass. Punta per questo su maggiori controlli a monte, anziché limitare la libertà di circolazione delle persone. In alcuni Comuni della Regione è anche tornato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

La Sardegna è al lavoro su un’ordinanza per ripristinare i tamponi all’ingresso in porti e aeroporti. I controlli obbligatori dovrebbero riguardare chi arriva dalle cosiddette zone a rischio, dove la variante Delta sta subendo il maggiore incremento: Spagna, Regno Unito, Portogallo, Francia.

In Abruzzo il presidente della regione Marco Marsilio ha già disposto l’obbligo di tampone per chi arriva da Malta, Spagna e Regno Unito.

L’Emilia Romagna, con il presidente Stefano Bonaccini, sta valutando un’ordinanza per implementare i controlli sugli arrivi, visto l’aumento dei casi nella regione e in particolare nella provincia di Rimini.

In fase di valutazione anche la regione Piemonte, dove i contagi stanno aumentando, ma non i ricoveri al momento.

La diffusione della variante Delta aggravata da una certa enfasi mediatica, spesso con titoli a effetto, starebbe comunque già frenando le partenze degli italiani: nell’ultima settimana Fiavet ha rilevato un calo del 50% delle prenotazioni, sia per l’estero che per la stessa Italia.