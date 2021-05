Tamponi in convenzione, flessibilità e polizza incluse: l’estate di Robintur













Destinazioni selezionate in Italia e all’estero, polizza assicurativa anti-Covid, cancellazione facile della prenotazione senza penali, consulenza su misura in agenzia e, se necessario, tampone a tariffe convenzionate prima di partire in sicurezza. Sono i plus dell’offerta estiva di Robintur Travel Group, lanciata con la campagna “La tua estate in buone mani”. Promossa dal network di proprietà del Gruppo Coop Alleanza 3.0 – la principale rete italiana di agenzie di viaggi dirette – la campagna è attiva da maggio fino a luglio su tutti i viaggi prenotati nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop.

La proposta Robintur è articolata e parte da accordi con laboratori e centri di diagnostica medica qualificati per offrire alla propria clientela la possibilità, prima di partire, di effettuare tamponi (test molecolare e tampone real time Pcr per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2) a prezzi convenzionati e inferiori a quelli di mercato. La procedura per i tamponi è semplice e veloce: il cliente sceglie il centro diagnostico più comodo e vicino e l’agenzia Robintur deve semplicemente stampare il voucher – in tante copie quanti sono i passeggeri – e rilasciarlo al cliente. Quest’ultimo è autonomo nel prendere appuntamento e pagherà al centro il prezzo convenzionato.

La possibilità del test sanitario si affianca ad altre due tutele riservate a chi prenota un viaggio Robintur: la polizza assicurativa anti-Covid inclusa in tutte le proposte (sia sul prodotto a marchio Robintur, sia sulla generalità dei prodotti dei principali tour operator); la cancellazione facile sui prodotti a marchio Robintur, che prevede la possibilità di disdetta senza penali per le proposte Mare Italia e per quelle del catalogo “Il mondo da scoprire” (volo escluso).

Questo l’elenco, divulgato da Robintur, dei centri convenzionati presso cui effettuare i tamponi a prezzo concordato: in tutti i centri Lifebrain; in Emilia-Romagna e in Toscana in tutti i Centri Synlab; a Forlì presso il Laboratorio Primus Medical Center; a Reggio Emilia presso il Centro Natrix Lab; a Modena presso il Laboratorio Test Modena; ad Ancona presso il Laboratorio A.B.; a Udine presso il Laboratorio Friuli Coram; a Chieti presso il Laboratorio Eurolab; a Conegliano (TV), a Pordenone (PN) e a San Donà (VE) presso il Centro di Medicina.