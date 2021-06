Tamponi anti Covid, accordo di Confindustria Alberghi con Roche e Lifebrain













Confindustria Alberghi, Roche Diagnostics e Lifebrain hanno siglato un accordo che supporta le aziende del settore per la riapertura post Covid individuando soluzioni innovative ed ad hoc utili per tutte le esigenze di chi soggiorna presso le strutture.

Dai tamponi rapidi antigenici, refertabili da un operatore sanitario direttamente in albergo o eseguiti in un centro Lifebrain ai test molecolari, le aziende del comparto alberghiero avranno modo di fornire un servizio ora indispensabile ai propri ospiti.

Quanto ai clienti internazionali che soggiorneranno in Italia, «questi avranno certamente bisogno di una certificazione indispensabile per tornare a casa o per poter continuare a spostarsi da un Paese all’altro. L’accordo dà la possibilità di semplificare una serie di attività che altrimenti sarebbero esclusivamente in capo al turista. Un servizio unico nel suo genere, imprescindibile per chi desidera trascorre una vacanza nel nostro Paese limitando iter burocratici e regalando più tempo libero per continuare a godere del viaggio in Italia», dichiara Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Confindustria Alberghi.