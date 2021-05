Tampone gratis per i turisti: la mossa della Francia













Si va componendo lo scacchiere delle vacanze estive europee con ogni singolo Paese – dalla Grecia alla Spagna fino all’Italia – che sta mettendo in campo risorse, promozioni e strategie per attrarre i turisti e far ripartire il settore. In questo contesto la Francia – dopo aver comunicato il calendario delle riaperture – ha appena lanciato la sua iniziativa per bocca del sottosegretario agli Affari europei, Clément Beaune, ovvero: il tampone molecolare (Pcr) sarà gratis quest’estate anche per i turisti, così come lo è già per tutti i cittadini transalpini.

Il sottosegretario, in un’intervista alla radio Europe 1, ha sottolineato proprio il confronto con gli altri Paesi: «Il Pcr in Francia è gratuito, mentre costa fino a 120 euro in Spagna e in Gran Bretagna bisogna pagare oltre 100 sterline, in Svezia infine il costo sale fino a 300 euro».

Per i viaggiatori che arrivano in Francia «la gratuità dei test rappresenterà dunque un fattore di attrattività. Il Parlamento europeo chiede che i tamponi siano gratis ovunque in Europa, ma non posso dire ad oggi se tutti accetteranno», ha aggiunto Beaune rimarcando anche una assenza di reciprocità nel contesto europeo riguardo al tema dei tamponi. Infine, il rappresentate del governo di Emmanuel Macron ha ricordato che i francesi che devono sottoporsi a un test molecolare all’estero possono essere rimborsati dallo Stato al rientro in Francia attraverso la presentazione di una fattura.