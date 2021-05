Tamburi e la fiducia nel 2021: «Ripresa vivace»













La crisi da Covid continua a non scalfire Tamburi Investment Partners (Tip), azionista di maggioranza di Alpitour, che definisce “vivace” la ripresa che ci apprestiamo a vivere e tira le somme di un buon inizio dell’anno. Il consiglio di amministrazione, riunitosi venerdì a Milano, ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021.

“Il primo trimestre dell’anno – riferisce la merchant bank di Giovanni Tamburi – è stato molto positivo e si chiude con un utile pro forma di 78,4 milioni per un patrimonio netto consolidato di oltre 1.044 milioni di euro”.

A febbraio, tra l’altro, sono state finalizzate le operazioni necessarie a rendere operativo il progetto Itaca Equity con una dotazione di 600 milioni, di cui circa 100 da parte di Tip, 2 milioni dei quali già versati. L’iniziativa, promossa dal fondo in partnership con Sergio Iasi, Angelo Catapano e Massimo Lucchini, ha visto la nascita di Itaca Equity Holding Spa che opererà con investimenti in capitale di rischio di aziende in difficoltà finanziaria.

“Tale struttura – spiega la stessa Tip – consentirà ai circa 40 family office che hanno aderito di analizzare le proposte concrete e valutare di volta in volta se investire in ogni singolo progetto, secondo lo schema societario già collaudato con Asset Italia”.

E se i numeri di Alpitour e Eataly hanno “continuato a risentire fortemente del blocco delle attività turistiche e dei limiti all’attività di ristorazione in tutto il mondo”, i risultati del primo trimestre delle principali partecipate quotate (Amplifon, Be, Elica, Stellantis, Interpump, Moncler, Prysmian e Sesa) indicano una decisa crescita, talvolta in miglioramento anche rispetto al 2019. Buoni anche i dati di Ovs, “grazie agli sforzi di contenimento costi” e alle “nuove iniziative che stanno dando slancio al Gruppo”.

Da Tamburi & Co. arriva, come di consueto, anche uno sguardo sul futuro. “L’andamento del piano di vaccinazione in tutto il mondo rappresenta un segnale molto positivo ed ormai si ha la netta sensazione che il peggio della pandemia sia finalmente alle spalle”, si legge nella nota della merchant bank.

“La ripresa”, così conclude, “si sta dimostrando ancor più vivace delle più ottimistiche previsioni per cui riteniamo che le partecipate di Tip – in quanto forti di posizioni di reale leadership nei rispettivi settori – continueranno a beneficiarne”.