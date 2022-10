Taiwan e Italia più vicine: decolla il volo Eva Air da Milano

È partito da Malpensa il primo volo diretto di Eva Air da Milano a Taipei. La compagnia taiwanese, che rappresenta già un riferimento importante per i collegamenti nell’area asiatica, espande la sua presenza in Europa, dove è presente da 25 anni solo a Vienna.

«Milano ha da sempre un ruolo fondamentale per gli scambi commerciali ma è ormai molto significativa anche come attrattiva turistica», ha detto il presidente della società, Clay Sun, durante una serata di festeggiamenti con autorità e partner.

La serata di gala, alla quale Eva Air ha invitato autorità italiane, stakeholder, rappresentanti del travel trade, del cargo e della stampa, si è svolta a Palazzo Serbelloni, edificio prestigioso nel cuore della città. «Sono lieto di sapere che la città di Milano e l’Italia settentrionale saranno ancora più vicine a Taiwan grazie all’introduzione del nuovo volo diretto di Eva Air tra Milano e Taipei – ha commentato l’ambasciatore Sing-Ying Lee dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia – L’Italia è il terzo partner commerciale di Taiwan nell’Unione Europea e Milano è una delle città più industrializzate d’Italia, che ricopre una posizione chiave nella finanza e nel commercio mondiale. Sono fiducioso che questo collegamento diretto da parte di una delle migliori compagnie aeree del mondo darà un ulteriore contributo al pieno allo sviluppo della collaborazione tra Taiwan e l’Italia a tutti i livelli: nell’economia, nel commercio, nella cultura e nel turismo».

Eva Air ha dato il via alle operazioni su Milano con due voli settimanali che, aggiungendosi all’attuale offerta nel mercato europeo, consentono alla compagnia di operare il network più sviluppato e con la maggiore frequenza tra l’Europa e Taiwan. Il collegamento inaugurato in questi giorni era previsto già per il 2020, poi la pandemia ha interrotto bruscamente i piani di sviluppo della compagnia aerea.

Il volo è operato da aeromobili Boeing 777-300ER, che da metà novembre saranno sostituiti da Boeing 787-9.

I passeggeri provenienti da Milano potranno raggiungere l’aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan (TPE) la mattina presto e proseguire comodamente il viaggio a bordo di uno dei frequenti voli di Eva Air verso il nord est e il sud est asiatico. L’ampliamento del network consentirà alla compagnia di attrarre un maggior numero di viaggiatori dall’Europa e dall’Oriente che potranno volare in modo comodo ed efficiente da e per l’hub principale di Eva Air a Taiwan verso destinazioni molto richieste in tutta l’Asia e in Europa.