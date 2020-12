Tailor made e partenze speciali: il mare Italia di Volonline

Tre declinazioni: tailor made, pacchettizzazione, piattaforme. È il mare italia di Volonline, presentato dall’amministratore delegato Luigi Deli alla stampa, confermando lo sviluppo delle competenze assodate – soprattutto sul lungo raggio – sul territorio italiano, a maggior ragione nello scenario disegnato dall’emergenza Covid, che ha provocato tra le altre una forte richiesta del mercato sulle destinazioni interne e la necessità di utilizzo dei voucher emessi per fronteggiare la problematica relativa alla mancanza di liquidità e rimborsi.

Un’Italia disponibile in treversioni, diverse e complementari, per assecondare le esigenze di un target trasversale. «La nostra è un’Italia di nuova concezione rispetto all’offerta di mercato, più vicina per operatività e tipologia di esperienza alle logiche del prodotto di lungo raggio e dell’incoming – spiega Deli – In pochi mesi abbiamo messo a punto uno strumento che ci permetterà di ripartire con slancio, offrendo ai partner della distribuzione un prodotto fruibile, pronto da vendere. Proposte in grado di appagare la voglia di vacanza del cliente, garantendo sicurezza, tranquillità e assistenza, aspetti ormai diventati imprescindibili tanto per il viaggiatore quanto per l’agente di viaggi».

Tra le soluzioni disponibili: castelli, agriturismi, casali, masserie, chalet e boutique hotel, ma anche fattorie, relais, dimore storiche, ville di lusso e tenute. Quanto alle destinazioni, l’offerta abbraccia l’intera penisola, dalle famose località di villeggiatura ad angoli più intimi e ricercati, compresi inediti combinati tra le due isole maggiori e itinerari alternativi in Liguria, Sicilia e Toscana, resi possibili attraverso partnership con dmc locali.

«Il risultato – dichiara il product manager Luca Gregorio – è una programmazione senza eguali per quantità, varietà e capillarità sul territorio, supportata da contrattazioni dirette e nuovi accordi con motori di prenotazione specializzati. Un team booking dedicato è già pronto a dare riscontro a tutte le richieste provenienti dal mercato».

Tutti i pacchetti sono abbinati alla formula Volonlock, che comprende assistenza h24, blocco adeguamenti e un’assicurazione medico/bagaglio annullamento “all risk”, a cui si affianca la polizza Be Free facoltativa, che permette di cancellare senza penale fino a 30 giorni prima della partenza. «In un mercato dove esistono già molti cataloghi Mare Italia – dichiara il product manager Luca Frolino – non ha senso proporsi con lo stesso prodotto. Noi scommettiamo sui nostri punti di forza: la competitività delle tariffe, in quanto consolidatori di biglietteria abituati a trattare con le compagnie aeree, l’ottima conoscenza diretta del prodotto e una tecnologia particolarmente performante, che permette all’agente di viaggi di confermare la pratica in pochi click. Le partenze speciali di Volonclick altro non sono che un’attività di brokeraggio delle migliori condizioni su hotel e volato proposte con partenze speciali».

Cruciale è stata la scelta di investire anche in pieno lockdown su Grecia, Spagna e tanta Italia, unica certezza nell’incertezza dell’estate 2020. «Per noi l’Italia non è una novità – continua Deli – abbiamo programmatori con una lunga esperienza ed eravamo già operativi sulla destinazione con la piattaforma di dynamic packaging: prima della crisi, 1/3 delle pratiche erano riferite a mete italiane. Il know-how e il posizionamento erano forti e a questi si è aggiunta la leva fondamentale: la fiducia e l’attenzione che le agenzie, anche in questa occasione, ci hanno dimostrato».

«Siamo consapevoli di muoverci in un segmento di mercato nel quale operano da anni grandi professionisti – dichiara Luca Adami, cmo e cto Volonline – Per questo ci siamo strutturati con sistemi di metasearch e comparazione di prezzi in grado di verificare simultaneamente diversi parametri per ogni proposta, garantendo sempre la massima competitività delle condizioni offerte».