Tahiti Tourisme lancia il programma di formazione per il trade













In attesa di tornare a viaggiare, Tahiti Tourisme sta lanciando una nuovissima versione del sito: il Tahiti Specialist Program che non solo fornisce ai partecipanti le informazioni di base e gli ultimi aggiornamenti su Le Isole di Tahiti, ma racconta anche l’autentico fascino della destinazione.

Il Tahiti Specialist Program ha lo scopo principale di aiutare gli agenti di viaggi a migliorare la loro conoscenza de Le Isole di Tahiti, in vista della ripresa dei viaggi internazionali dall’Italia che si prevede a breve.

Il lancio ufficiale della piattaforma sarà seguito da una serie di sessioni di formazione basate sulle esperienze (danza tahitiana, pittura e molto altro) e rappresenta un impegno per garantire che gli agenti di viaggi siano pronti al flusso di richieste su Le Isole di Tahiti previsto una volta che le restrizioni delle frontiere saranno allentate globalmente.

Ideato per emozionare e coinvolgere, il Tahiti Specialist Program invita i membri del settore a partecipare a un programma fedeltà che incentiva gli agenti non solo a vendere la destinazione, ma a immergersi in essa. Oltre alla formazione continua sulla destinazione e al supporto per la prenotazione, man mano che gli agenti progrediscono attraverso i vari livelli del programma, saranno ricompensati con opportunità che includono Fam trip luxury e di piccoli gruppi.

Gli agenti di viaggi potranno diventare Tahiti Specialist certificati tenendo conto delle loro performance di vendita e, a seconda del loro livello di certificazione, potranno ricevere diversi benefit, tra cui anche uno speciale Fam Trip ne Le Isole di Tahiti.

Gabriele Cavallotti, account manager di Tahiti Tourisme Italia, ha dichiarato: «Siamo sicuri che il lancio della nuova versione del Tahiti Specialist Program in Italia sarà uno strumento prezioso per gli operatori di settore e darà un nuovo impulso al turismo in Polinesia Francese, destinazione che è sempre rimasta top of mind tra i viaggiatori italiani, anche in questi mesi di incertezza. Ringraziamo gli operatori, che hanno continuato a svolgere un lavoro importante per Le Isole di Tahiti, e speriamo possano trarre vantaggi dalla nuova piattaforma online, approfondendo la conoscenza di questa destinazione incredibile e sfruttando le interessanti opportunità offerte dal nostro percorso di formazione».