Olimpiadi 2024, Tahiti si candida per le gare di surf

Tahiti Tourisme celebra una notizia storica: per la prima volta, le isole di Tahiti (territorio d’oltremare francese) si candidano come destinazione per ospitare gli eventi di surf dei Giochi Olimpici del 2024 previsti a Parigi, presentando la famosa onda di Teahupo’o come uno dei migliori sport per i surfisti.

Il surf, chiamato anticamente horue, rappresenta un elemento importante nella cultura polinesiana. Questo sport ancestrale faceva parte degli preferiti dai re Mā’ohi che hanno sempre incoraggiato uomini e donne a praticarlo, sia nella versione in piedi che nella versione da distesi su tavole di legno. Ancora oggi, le evoluzioni dei surfisti sono protagoniste di diversi miti e leggende.

Sopra e sotto la superficie del mare, gli sport acquatici e gli scenari marini fanno parte dei tesori che le isole di Tahiti hanno da offrire ai viaggiatori. Inoltre, il periodo delle Olimpiadi 2024 (dal 26 luglio al 10 agosto) segna anche l’inizio della stagione del passaggio delle megattere, offrendo la possibilità di ammirare la migrazione di questi maestosi mammiferi, che per alcuni mesi si riposano nell’Oceano Pacifico meridionale per dare alla luce e svezzare i loro cuccioli.

Il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici del 2024 presenterà lo spot di Teahupo’o come migliore scelta al Consiglio Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale il prossimo 8 gennaio 2020, per l’approvazione finale.