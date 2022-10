Synthesis: la rivoluzione nei software per agenzie di viaggi

Come F. Scotti & Partners siamo stati fra i precursori dell’informatica per agenzie di viaggi dal lontano 1981 e da allora abbiamo lavorato come analisti di processo per oltre 1.000 imprese e per alcune della maggiori software house italiane del settore.

La nostra più recente creazione, il gestionale ©ADVsoft per ©ADVManager, è nata nel 2017 (presentazione del 6 marzo all’Università Bocconi di Milano) ed è stata una prima rivoluzione per le sue funzionalità allora esclusive (e oggi parzialmente fatte proprie da altri sistemi sul mercato, molti peraltro basati su tecnologie alquanto obsolete):

accessibile in cloud con un portale via internet da qualsiasi dispositivo;

numero illimitato di utenti e di connessioni senza variazioni di prezzo;

interamente grafico e self-explaining, con assistenza permanente online;

scelta automatica del tipo pratica e relativo contratto di viaggio come per legge;

generazione e invio automatico delle fatture elettroniche al corretto momento impositivo;

generazione automatica della contabilità generale e Iva;

invio automatico in conservazione elettronica sostitutiva a norma AGID/CAD di tutti i documenti contabili, fiscali e commerciali (“impresa zerocarta)”;

adempimento alle normative Gdpr Privacy;

ricco supporto documentale in Bacheca Agenzie;

consulenza amministrativa, fiscale e organizzativa da parte del nostro Centro Studi.

Ma mentre alcune di queste funzioni venivano, come dicevamo, in parte e con difficoltà “riprese” da altri sistemi di mercato, noi abbiamo fatto nascere la nuova piattaforma tecnologica ©Synthesis: di nuovo una Rivoluzione, che rende disponibile sempre nell’unico portale ©ADVManager nuove funzioni essenziali per l’agenzia di viaggi moderna, il suo marketing e il proprio consulente fiscale.

©ADVmarketing :è il modulo di marketing automation certificato e conforme alle norme Agcom, integrato con ©ADVsoft, che consente all’agenzia di gestire la comunicazione via email e sms con la propria lista di clienti e contatti. Consente una efficace attività di marketing proattivo ormai indispensabile nel mercato odierno: inviare nuove offerte, sollecitare partecipazioni ad eventi, lanciare campagne di fidelizzazione e qualsiasi altra iniziativa promozionale, raccogliere feedback e prenotazioni.

©ADVgis : versione personalizzata e interfacciata con ©ADVsoft del noto software per commercialisti, consulenti fiscali e consulenti del lavoro GIS Gestione Integrata Studio, in partnership con il distributore ufficiale Penta Sistemi Professionisti.

Con la piattaforma ©Synthesis la tua agenzia gestirà in modo veloce semplice e intuitivo le vendite, il marketing e la contabilità, mentre il commercialista o consulente fiscale, sia esso interno ad ©ADVManager oppure il tuo tradizionale, visualizzerà direttamente tutti i dati e potrà effettuare rapidamente e in modo sicuro tutti gli adempimenti e i dichiarativi.

