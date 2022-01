Swiss riceve il primo Airbus A320neo con cabina Airspace













New entry nella flotta di Swiss con il primo Airbus A320neo equipaggiato con la innovativa configurazione di cabina Airspace. Le nuove caratteristiche della cabina Airspace comprendono: pannelli laterali più sottili per consentire maggiore spazio personale all’altezza delle spalle; una vista migliore dai finestrini le cui cornici sono state ridisegnate e che hanno ora le tendine completamente integrate; cappelliere più ampie in grado di ospitare il 60% di borse in più. A completare le dotazioni avveniristiche dell’aereo, l’illuminazione a Led e le nuove toilette con funzionalità igieniche touchless e superfici antimicrobiche.

Swiss è cliente di Airbus di lunga data, ed utilizza aerei della famiglia Airbus A220 e A320 sul proprio network europeo oltre ad A330 e A340 a livello globale. Nel 2018 Lufthansa Group, la società madre, ha scelto di equipaggiare oltre 80 dei suoi nuovi aerei della famiglia A320 ordinati da Airbus con cabine Airspace.

Significativi l’efficienza e la sostenibilità: l’A320neo offre infatti agli operatori una riduzione del 20% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2. La famiglia A320neo incorpora anche motori di nuova generazione e dispositivi Sharklet situati alle estremità alari ed al suo interno livelli di comfort ineguagliabili in tutte le classi e poltrone Airbus di 18 pollici di larghezza come standard in Classe Economy.

Il buon riscontro commerciale di questo modello è reso evidente dai dati più recenti: a fine dicembre 2021, la famiglia A320neo contava infatti quasi 7.900 ordini da oltre 120 clienti in tutto il mondo.