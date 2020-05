Swantour, virata sul Mare Italia tra club e aparthotel

Swantour guarda con decisione alla stagione estiva e, in vista della ripartenza, allarga la propria programmazione al Mare Italia. Si chiama, infatti, Vacanze Italiane il nuovo catalogo del brand di casa Alpitour: un volume in formato digitale sfogliabile e scaricabile che presenta una selezione di strutture tra hotel, club, residence e aparthotel in Toscana, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Un bouquet di soluzioni, quello impostato dal t.o. che insieme a Presstour fa capo alla società Press&Swan, che vuole andare incontro alle esigenze di coppie e famiglie che decideranno di trascorrere le proprie vacanze in Italia.

“Le strutture, tutte 3 o 4 stelle, hanno un ottimo profilo qualità-prezzo – specifica la nota del tour operator – e si sono impegnate ad apportare i necessari adattamenti per rispondere alle nuove necessità sorte a seguito dell’emergenza di questi mesi. Tutte si affacciano su spiagge riservate e offrono varie tipologie di trattamento, dal solo pernottamento alla pensione completa con bevande”. Le agenzie di viaggi possono già prenotare servizi di solo soggiorno e, a stretto giro, abbinare anche il volato aereo charter dal nord Italia.

«Ci siamo impegnati a individuare nuove opportunità e a costruire una nuova proposta commerciale sul Mare Italia che fosse coerente al nostro posizionamento di prodotto e non fosse in sovrapposizione agli altri brand del Gruppo Alpitour – ha dichiarato Ilaria Evangelisti, brand manager Swantour – Stiamo inoltre valutando altre strutture da inserire in portafoglio secondo i principi di flessibilità e vendibilità che ci hanno sempre contraddistinto».

Angela Zennaro, responsabile vendite Press&Swan SpA, ha aggiunto: «Da alcuni giorni abbiamo anticipato le caratteristiche di Vacanze Italiane alle agenzie. Nonostante gli agenti siano ancora in fase di riapertura, abbiamo raccolto un grande interesse e registrato la conferma delle prime pratiche. Confidiamo sull’efficacia di un ottimo rapporto qualità-prezzo come quello con cui abbiamo deciso di uscire sul mercato unitamente a un regime commissionale di buon livello».