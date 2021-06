Swan Hellenic, varo tecnico della nave Sh Minerva













Helsinki Shipyard ha effettuato il varo tecnico di Sh Minerva, nave della compagnia Swan Hellenic, mentre, nello stesso giorno, la sua gemella, Sh Vega, è stata fatta galleggiare all’interno del bacino di carenaggio.

Inoltre ha preso il via la produzione dell’acciaio per la terza e più grande nave commissionata da Helsinki, che porta il nome di progetto Vega 3. La flotta Swan Hellenic si sta assemblando nei tempi previsti per poter proporre le sue crociere di spedizione, alcune già sold out.

Le navi tre sono progettate per un impatto ambientale minimo e sono conformi ai più recenti standard sulle emissioni, e sono anche predisposte per accogliere la batteria che permetterà la futura navigazione silenziosa e senza emissioni nei porti e nelle riserve naturali marine.

Sh Minerva dispone di un sistema di propulsione ibrida diesel-elettrica da 5 megawatt con riduzione catalitica selettiva e scafo rinforzato anti-ghiaccio PC5, certificato Safe Return to Port. Con i suoi 115 metri, la nave da 10.500 tonnellate di stazza lorda è stata progettata per le crociere in tutto il mondo ed è destinata a esplorare luoghi inaccessibili.

Dotata di sistemazioni a 5 stelle per 152 ospiti in 76 cabine e suite spaziose, la maggior parte con grandi balconi, Sh Minerva sarà gestita da un team di 120 persone a bordo e garantirà livelli di servizio personale. La salute a bordo sarà protetta dalle più recenti tecnologie in materia di igiene, come aria condizionata con filtri Hepa e sistemi di sanificazione Uv.

La nave dispone di un laboratorio di spedizione, di una biblioteca sulla vita marina e di una sala di osservazione per conferenze. Le uscite giornaliere in Zodiac sono una caratteristica centrale dei programmi di escursioni, insieme al kayak, al trekking e ad altre attività. I servizi di bordo includono palestra, spa, sauna, ponte piscina con bar, ristorante panoramico e club lounge.

Sh Minerva sarà consegnata a Swan Hellenic nell’ottobre 2021, Sh Vega nella primavera 2022 e la terza nave, temporaneamente chiamata Vega 3, nell’autunno 2022.

«Siamo soddisfatti della qualità del lavoro di Helsinki – ha detto il ceo di Swan Hellenic Andrea Zito – È meraviglioso vedere come la nostra visione prenda forma e si concretizzi così bene. Sappiamo che gli ospiti rimarranno sbalorditi dal momento in cui saliranno a bordo, ma ancora di più dopo che avranno familiarizzato con l’esperienza unica dello stile di vita».