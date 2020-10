Swan Hellenic sbarca in Asia con le expedition cruise

Swan Hellenic ha firmato un accordo di partnership strategica con Tam Wing Kun Holdings Limited per garantire una presenza diretta in Asia delle sue crociere.

Un accordo in linea con l’impegno a lungo termine di stabilire da parte di Swan Hellenic una presenza diretta in tutti i mercati del mondo per offrire il suo servizio personalizzato. La compagnia infatti è quella che ha inventato la crociera culturale negli anni ‘50, e ora, nel 2020, rilancia con due nuove navi polar ice class expedition cruise, che saranno battezzate nel novembre 2021 e nell’aprile 2022. Ognuna ospiterà 152 ospiti in 76 cabine e suite spaziose, la maggior parte con ampi balconi.

Tam Holdings vanta oltre 50 anni di esperienza nel settore dei viaggi, offre elevati standard di servizio e di efficienza e rappresenta molte delle principali compagnie aeree e logistiche a livello mondiale in Asia, con uffici a Hong Kong, Cina (Shanghai, Pechino, Guangzhou, Chongqing), Taiwan, Thailandia, Malesia, Singapore, Indonesia, Filippine, Vietnam e Indonesia.

«Siamo veramente felici di avere portato a bordo Tam Holdings, dal momento che crediamo fortemente nell’immenso potenziale del mercato asiatico, ora e soprattutto nel futuro – ha commentato Andrea Zito, ceo di Swan Hellenic – Per noi è stato fondamentale avere un partner esperto davvero capace, con sede a Hong Kong, il fulcro dell’Asia. Grazie alla vasta esperienza della Tam Holdings, saremo in grado di offrire ai nostri ospiti i vantaggi di una completa integrazione mare-cielo per trasportarli dalle loro città alle nostre navi e poi di nuovo in giro per il mondo».

Gli ha fatto eco il dottor Wing-Kun Tam, che ha osservato: «Siamo onorati di rappresentare Swan Hellenic Cruises in Asia, una compagnia di crociere culturali che si distingue per la sua storia pionieristica e l’eleganza lussuosa delle esperienze che offre ai suoi ospiti».