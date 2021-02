Swan Hellenic raggiunge Scandinavia e Islanda













Swan Hellenic ha firmato una partnership strategica con Nordic Cruise Gsa (Ncg), per fornire una presenza diretta in Scandinavia e in Islanda.

L’accordo è in linea con l’approccio a lungo termine di Swan Hellenic – “visione, modello di posizionamento strategico e distribuzione” – che punta a stabilire una presenza diretta in mercati mondiali selezionati per offrire un servizio personalizzato.

Ncg offre infatti i più alti standard di servizio e know how, grazie al fondatore e ceo Jesper Boas Smith – manager con oltre 26 anni di esperienza nel settore dei viaggi – che in Scandinavia rappresenta, insieme al suo team, molte delle principali compagnie di crociera del mondo.

«Siamo veramente felici di avere a bordo Jesper e la sua rete di agenti, dal momento che crediamo fortemente nell’immenso potenziale del mercato scandinavo sia per l’oggi, ma soprattutto per il futuro – ha commentato il ceo di Swan Hellenic Andrea Zito – Era essenziale per noi avere un partner esperto e veramente capace con sede a Copenhagen, fulcro del Grande Nord».

Per Jesper Boas Smith, «è un onore rappresentare Swan Hellenic Cruises in Scandinavia e nei territori nordici. Non vediamo l’ora di far parte della famiglia e di fare in modo che “il cigno” diventi un marchio noto e di alto livello nell’ambito delle crociere di spedizione nell’area nordica. Swan Hellenic è una compagnia di crociere culturali con una storia pionieristica che offre esperienze uniche vissute con lussuosa eleganza».