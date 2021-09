Swan Hellenic rafforza l’assistenza medica a bordo













Swan Hellenic firma un accordo pluriennale con Vikand Medical Solutions, fornitore di servizi medici marittimi e di salute pubblica, per gestire tutte le operazioni mediche a bordo delle sue navi per crociere culturali di spedizione. La compagnia punta su una solida assistenza sanitaria e servizi medici di qualità per gli ospiti.

«Swan Hellenic è un marchio pionieristico con la reputazione di anticipare le esigenze degli ospiti e superare le loro aspettative – commenta il ceo Andrea Zito – Su tutte le nostre navi gli ospiti vivono un’esperienza sofisticata, ma allo stesso tempo calda e informale perché riserviamo la massima attenzione a ogni dettaglio. La presenza di Vikand sarà di fatto invisibile per i nostri clienti, ma per noi avere sulle nostre nuove navi da spedizione 5 stelle polari Pc 5 ice-class Sh Minerva e Sh Vega un partner come Vikand significa essere sicuri di fornire assistenza e cure mediche ai più alti standard in qualsiasi evenienza».

La gestione di Vikand riguarda ogni aspetto dell’assistenza medica a bordo, con l’impegno a fornire un ambiente protetto per ospiti ed equipaggio, mantenimento della continuità operativa e riduzione dei rischi. Questo approccio all’assistenza sanitaria comprende le operazioni della struttura medica, la prevenzione e il contenimento delle epidemie, il supporto di emergenza, la gestione delle formule e delle attrezzature biomediche, il personale medico e la consultazione continua.

«Con i nuovi itinerari 2022 annunciati nello scorso mese di luglio, Vikand sta lavorando a stretto contatto con Swan Hellenic per garantire un ambiente sicuro che completi le molte misure che la compagnia impiega per offrire esperienze indimenticabili agli ospiti – spiega Tom Brady, vicepresidente Vikand per le relazioni con i partner globali – L’azienda è entusiasta di collaborare con Swan Hellenic, integrando gli aspetti visibili delle esperienze di bordo e delle destinazioni con un ruolo dietro le quinte che coniuga l’attenzione totale ai sistemi sanitari con le risorse umane necessarie per fornire un’assistenza impeccabile in caso di necessità».