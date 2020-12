Swan Hellenic, partnership per crociere culturali in India

Swan Hellenic firma un accordo di partnership con Travel Planners Pvt Ltd, società con sede in India, per garantire una presenza diretta nel subcontinente indiano.

L’azienda ha 30 anni di esperienza nel settore dei viaggi e turismo in India e si concentra su una nicchia di viaggiatori esigenti amanti degli sport e appassionati di animali selvatici e spedizioni. Swan Hellenic li ha scelti per garantire in India i più elevati standard in materia di servizi su misura. La partnership è un accordo strategico in linea con l’approccio a lungo termine della compagnia di crociere che intende stabilire una presenza diretta in tutti i mercati del mondo per offrire servizi personalizzati.

«Siamo assolutamente felici di avere a bordo la Travel Planners Pvt Ltd, convinti dell’enorme potenziale del mercato indiano, sia ora che in futuro – commenta il ceo di Swan Hellenic Andrea Zito – Per noi era essenziale avere un partner esperto e veramente capace con sede in India. Grazie alla loro esperienza specialistica saremo in grado di offrire ai nostri ospiti un supporto eccezionale con tutti i vantaggi di una completa integrazione mare-cielo per trasportarli dalle principali città indiane alle nostre navi e viceversa in tutto il mondo».

Questa partnership aumenta in modo significativo la presenza diretta di Swan Hellenic, in Asia, e fa seguito a un accordo analogo stabilito con Tam Wing Kun Holdings Limited, per la copertura di Hong Kong, Cina, Taiwan, Thailandia, Malesia, Singapore, Indonesia, Filippine, Vietnam e Indonesia.

«Siamo onorati di essere il rappresentante indiano di Swan Hellenic Cruises, una pionieristica compagnia di expedition cruise culturali che fa vivere straordinarie avventure in un’eleganza lussuosa – ha aggiunto S. S. Dasgupta, amministratore delegato di Travel Planners – Diventano, così, realtà le crescenti aspirazioni degli avventurosi viaggiatori indiani che desiderano visitare regioni incredibili e quasi inesplorate».