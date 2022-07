Swan Hellenic, il battesimo a Helsinki della nave lusso Sh Vega













È salpata Sh Vega, la seconda nave di Swan Hellenic, dopo la cerimonia di battesimo a Helsinki.

Madrina della cerimonia è stata Patrizia Zito, moglie dell’amministratore delegato di Swan Hellenic Andrea Zito, alla presenza del senior management di Helsinki Shipyard, dei media e dei membri dell’industria delle crociere e dei viaggi di tutto il mondo.

La prima crociera della nave di spedizione culturale sarà nell’Artico, in partenza da Tromsø, Norvegia, e durerà 11 giorni, per esplorare l’arcipelago delle Svalbard.

Sh Vega è la seconda di una serie di tre navi da crociera per spedizioni culturali eleganti, di classe glaciale, realizzate per esperienze di scoperta premium in tutto il mondo, con una forte propensione per latitudini estreme. Lunga 113 m, con stazza lorda di 10.600 tonnellate, è stata progettata per esplorare i luoghi più suggestivi e inaccessibili del pianeta.

La nave è dotata di un sistema di propulsione diesel-elettrico da 5 megawatt con riduzione catalitica selettiva e uno scafo PC5 rinforzato con stabilizzatori extra-large per il comfort dei passeggeri. Soddisfa le più recenti normative ambientali ed è completamente autosufficiente per un massimo di 40 giorni o 8.000 miglia nautiche. È tutto pronto anche per implementare la tecnologia della batteria che consentirebbe il funzionamento silenzioso. Dotata di depurazione dei gas di scarico, sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue e strutture di stoccaggio dei rifiuti necessarie per operare nelle aree polari sensibili.

A bordo, lusso a cinque stelle: sistemazioni spaziose per 152 ospiti in cabine e suite, la maggior parte con ampi balconi, e un team di bordo di 120 persone per fornire i più alti livelli di servizio tailor made.

Dopo il viaggio inaugurale da Helsinki a Copenhagen, la nave inizierà una stagione di crociere nell’Artico, dalla penisola delle Svalbard e dai paesaggi di ghiaccio e fuoco dell’Islanda fino alla Groenlandia, al Passaggio a nord ovest e alle terre selvagge del Canada settentrionale.

In autunno, navigherà lungo la costa orientale degli Stati Uniti in 12 giorni tra New York, Norfolk e Charleston a Miami. Da novembre, offrirà crociere di spedizione culturale da 11 a 21 giorni in Antartide fino a marzo 2023, quando sarà lungo la costa occidentale dell’Africa verso le Canarie e l’Europa occidentale, fino a Gran Bretagna e Irlanda, per bissare poi la stagione artica. Questa terminerà con una traversata dalla Groenlandia alla Nuova Scozia, seguita dai Caraibi e poi dal Brasile nell’ottobre 2023.

Alla guida di Sh Vega, il capitano Tuomo Leskinen e il direttore dell’hotel Philipp Reutener, veterani del settore, che hanno già gestito la prima nave della compagnia, Sh Minerva. La ristorazione è curata dall’executive chef Avhier Singh con menù che includono piatti fusion italiani e asiatici.

«Vorrei congratularmi con tutti a Helsinki per l’eccellente lavoro nella creazione di questa meravigliosa nuova nave – ha commentato il ceo di Swan Hellenic Andrea Zito – Siamo lieti della qualità del lavoro, della creazione di un’altra presenza unica sulle onde, e non vediamo l’ora di portare i suoi primi ospiti a vedere ciò che gli altri non vedono, esplorando l’Artico con comfort e stile eccezionali»

Minerva e Vega saranno affiancate all’inizio del prossimo anno da Sh Diana, leggermente più grande, già in costruzione presso il cantiere navale di Helsinki.