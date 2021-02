Swan Hellenic, al via la costruzione di Sh Vega













Swan Hellenic, la compagnia di crociere culturali, ha posato la chiglia di Sh Vega, la seconda delle tre navi da crociera ice class in costruzione presso l’Helsinki Shipyard. La chiglia è stata posata nel rispetto della tradizione marinara e delle attuali restrizioni Covid-19.

Alla cerimonia, che prevedeva la collocazione di monete, hanno preso parte il project manager di Helsinki Shipyard, Jonas Packalén e il rappresentante del Lloyd’s Register, Jukka Hujanen. Il presidente del cantiere di Helsinki Shipyard, Victor Olersky, ha fatto gli onori di casa.

Sarà la prima nave a navigare il passaggio artico del nord est e rappresenta la prossima generazione di navi da spedizione polare, progettata per crociere in tutto il mondo con una forte attenzione alle zone di alta latitudine.

Sh Vega avrà un sistema di propulsione ibrida diesel-elettrica da 5 megawatt con riduzione catalitica selettiva, un pacchetto di batterie da 3 megawatt massimo, e uno scafo rinforzato antighiaccio Pc5. Con i suoi 113 metri di lunghezza, l’imbarcazione di 10.500 tonnellate è stata progettata per esplorare i luoghi più inaccessibili del mondo.

La nave offrirà ai 152 ospiti una sistemazione a 5 stelle in 76 spaziose cabine, la maggior parte dotata di grandi balconi, e sarà gestita da un team di bordo di 120 membri per garantire i più elevati livelli di servizio personale.

Sh Minerva, prima nave della serie, sarà consegnata nel novembre 2021, mentre Vega arriverà all’inizio dell’anno successivo. La consegna della terza unità, poco più grande delle sue sorelle, è prevista verso la fine del 2022.

«Le nuove costruzioni Minerva e Vega sono progettate per condizioni climatiche estreme, dal ghiaccio pesante delle regioni polari al calore e all’umidità dei tropici. E naturalmente per rispettare i delicati ecosistemi delle regioni incontaminate che esplorano», ha commentato il project manager Jonas Packalén.

L’amministratore delegato di Swan Hellenic, Andrea Zito, si è congratulato con il team di Helsinki per l’eccezionale supporto: «Portare a termine un programma così impegnativo mantenendo i più alti standard di qualità è un risultato fantastico. Siamo onorati ed entusiasti di scrivere un nuovo capitolo per Swan Hellenic con navi così belle e non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti a bordo per fare loro vedere ciò che gli altri non vedono».