Svolta ecommerce anche per il Gruppo Bluvacanze













Investimenti tecnologici, ibridazione online-offline e centralità del cliente: così il Gruppo Bluvacanze vara la sua svolta ecommerce all’interno di un solco ceh sta segnando tutti i protagonisti del panorama distributivo italiano. L’ecommerce diventa quindi la leva per far ripartire agenzie di viaggi e tour operator. Il progetto di ibridazione distributiva di Bluvacanze – che coinvolgerà tutte le business unit del Gruppo (Bluvacanze-Vivere&Viaggiare, il polo distributivo Blunet, il t.o. Going, Cisalpina Tours e Cisalpina Mice) – si dota quindi di un nuovo ecommerce UX (user experience) con l’ingresso di Francesco Fiaschi.

Il manager – che proviene da Costa Crociere dove ricopriva il ruolo di product owner & senior customer experience manager – sarà a capo di un nuovo dipartimento focalizzato sulla user Experience di tutti gli applicativi di ecommerce (B2B, B2B2C, welfare, dynamic packaging, corporate travel) e risponderà direttamente al ceo, Domenico Pellegrino.

«Il cuore dell’operazione consiste nel porre al centro di ogni processo il cliente finale e le sue aspirazioni, utilizzando la tecnologia di ultima generazione per generare un modello di ibridazione, online-offline, che si sviluppa in una offerta di omnicanalità integrata – ha dichiarato proprio il ceo – Diamo voce, volto e cuore alla tecnologia e, contemporaneamente, industrializziamo in modo efficace, trasparente e veloce il contenuto incredibile di professionalità umana presente in azienda. Il contributo di Francesco Fiaschi sarà un catalizzatore di processo e sono certo che il suo dipartimento funzionerà da driver per tutte le soluzioni di contatto con gli utenti».

Gli investimenti previsti da Bluvacanze per questo progetto sono: l’adozione di piattaforme moderne e scalabili basate su tecnologia Microsoft come il gestionale Business Central; la migrazione dei data center verso cloud Azure; la creazione di un datawarehouse di nuova generazione pensato già per la gestione di big data ed una soluzione di Crm e marketing automation leader di mercato come Salesforce. Tali tecnologie dedicate al servizio dei clienti saranno quindi affidate anche a tutti i singoli punti vendita per le operazioni di integrazione generale e specializzazioni di marketing territoriale.

«Sono molto felice di aver raggiunto il Gruppo Bluvacanze e di poter essere in prima linea per la realizzazione di un progetto così innovativo ed ambizioso, tutto basato sulla centralità del cliente finale, del viaggiatore – ha affermato Fiaschi – Ci sono molti elementi da considerare per rendere un tool digitale semplice ed intuitivo, quindi efficace: il più importante è la capacità di ascoltare i propri utenti, anche interpretandone le esigenze latenti. Solo così è possibile costruire percorsi virtuosi di relazione e fidelizzazione».