Svizzera Turismo, a Rimini tutte le novità sulla destinazione

È in fiera con Adrastea Viaggi il team di Svizzera Turismo, al Padiglione C3, stand 198. Tra le novità in vetrina l’offerta speciale Bernina Express e i pacchetti completi scontati di Adrastea, che lancia anche la nuova landing page dedicata al Trenino Verde.

Tra le novità poi il nuovo GoldenPass con il sistema di scartamento che permetterà un collegamento diretto da Montreux a Interlaken con tre classi di prenotazione.

E ancora, il catalogo 2023 e l’accordo con Trenitalia e le Ferrovie Svizzere per il periodo dei mercatini di Natale. In chiave prettamente trade spazio alla piattaforma MySwitzerlandPro, così come l’accordo con Assoviaggi e Fiavet per iniziative promo comuni e fam trip.