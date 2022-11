Sun Resorts diventa Sunlife e lancia Come Alive Collection

Il Gruppo alberghiero mauriziano Sun Resorts ha annunciato il rebranding in Sunlife, cambiando il nome ma rinnovando – soprattutto – la filosofia, forte dei sui oltre 45 anni di storia.

All’interno del rebranding si fa spazio anche la nuova Come Alive Collection, una gamma di esperienze uniche per gli ospiti, tra cui spiccano la Energy Gym, il Sega Zoomba e il Putting on the Ritz.

Sono quattro le strutture luxury che Sunlife gestisce a Mauritius: Sugar Beach e Long Beach (cinque stelle), La Pirogue e Ambre (quattro stelle), insieme all’isola privata Ile aux Cerfs, sede del famoso campo da golf, Ile aux Cerfs Golf Club.

Nel nuovo logo, un raggio di sole attraversa i simboli che interagiscono con il marchio, illustrando la relazione dinamica tra Sunlife e i suoi resort. Il rebranding si è concentrato sulla diffusione dello spirito di gentilezza del marchio Sun e sulla rinnovata passione dello staff, che irradia la magia di Mauritius in tutto ciò che fa.

Francois Eynaud, ceo di Sunlife, ha commentato: «Con oltre 45 anni di tradizione, siamo stati i pionieri del turismo di lusso a Mauritius, impegnandoci anche ad avere un impatto positivo sull’ambiente e sulle comunità locali. Sono estremamente orgoglioso di presentare Sunlife, una rinascita dello spirito di Sun, e che crea al contempo nuove ed entusiasmanti esperienze di vacanza».

Joelle Edwards-Tonks, chief sales and marketing officer di Sunlife, ha dichiarato: «Negli ultimi 24 mesi abbiamo lavorato assiduamente con la nostra agenzia partner, Luxury Branding, per gestire la trasformazione della nostra azienda. È stato qualcosa di più di un semplice esercizio di rebranding, ma piuttosto di un processo di rinascita, per dare nuova vita a un marchio consolidato da tempo».