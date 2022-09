Sun Princess, la nave del sole: crociere da febbraio 2024

Princess Cruises svela i dettagli di Sun Princess, nave di nuova generazione in costruzione presso Fincantieri con debutto previsto per febbraio 2024. Con stazza di 175.500 tonnellate e 4.300 ospiti, sarà la nave Princess più grande mai costruita. L’estetica resta fedele alle linee morbide e pulite delle precedenti unità; le sale da pranzo adesso sono su più ponti e le cabine hanno livello superiore; innovativo l’intrattenimento. Princess combina la capacità di fornire gli incredibili servizi tipici delle navi da crociera più grandi al mondo e il servizio personalizzato che si trova sulle navi di più piccole dimensioni.

La stagione inaugurale di Sun Princess da febbraio 2024 sarà nel Mediterraneo; la nave si sposterà poi in autunno nei Caraibi occidentali e orientali, con partenze da Port Everglades, in Florida.

«Sun Princess è progettata per abbracciare l’eredità di Princess e contemporaneamente spingersi audacemente nel futuro, con le linee iconiche, eleganti e pure, uniche del nostro marchio – ha affermato John Padgett, presidente di Princess Cruises – Una cupola unica nel suo genere sul ponte superiore e una “Piazza” di vetro sospesa stupiranno per il design innovativo e permetteranno ampie viste sull’oceano, per una incredibile connessione con il mare».

La “Piazza” si articolerà su tre ponti, offrendo uno spazio sospeso con comode sedute, per godere la vista del mare in ogni direzione; al centro, lo schermo Led che può essere spostato e configurato, per mostrare anche eventi dal vivo; adiacenti, alcune delle 29 opzioni gastronomiche, tra ristoranti e bar, disponibili a bordo: la nuova caffetteria Coffee Currents e i preferiti di Princess, Crooners Bar, Bellini’s Cocktail Bar e Alfredo’s Pizzeria.

L’altra struttura di spicco è The Dome, la prima cupola di vetro mai costruita su una nave da crociera: ispirata alle terrazze di Santorini, è un ponte coperto su più livelli, che di giorno dispone di una piscina interna/esterna con giochi d’acqua; di notte diventa un palcoscenico e si trasforma in un luogo di intrattenimento con l’atmosfera di South Beach, con effetti di luce ed esibizioni aeree.

Sun Princess ha un totale di 2.157 cabine, di cui 50 suite e 100 camere comunicanti, i balconi saranno più spaziosi e ogni cabina disporrà di sofà. Nasce inoltre una nuova categoria di suite, la Signature Collection: oltre ai servizi premium delle cabine, le queste includono l’accesso al Signature Restaurant, al Signature Lounge e al Signature Sun Deck, area privata all’interno del Santuary.

Le cabine Club Class di Sun Princess, e di tutte le altre navi della flotta, verranno rinominate Reserve Collection e indicheranno le cabine mini-suite meglio posizionate. Le Reserve Collection Cabana avranno un design stile resort, con balcone e cabana privata, spazio lounge all’aperto extra-large. Queste sistemazioni premium includono anche l’accesso al Reserve Collection Restaurant.

Sun Princess mette anche in atto una “rivoluzione tecnologica”: sarà una delle 11 navi del gruppo Carnival Corporation alimentate con la tecnologia a gas naturale liquefatto (gnl) e presenterà il Princess Medallion, per fornire esperienze personalizzate ai propri ospiti.

Gioco Viaggi, agente di vendita Princess per l’Italia, fa sapere che le prime tre partenze della stagione inaugurale di Sun Princess sono in vendita dal 16 Settembre: itinerario Grand Mediterranean di 10 notti.