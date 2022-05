Sun Express debutta in Italia con il volo Malpensa-Izmir













A più di 30 anni dalla sua nascita, Sun Express arriva in Italia con un volo bisettimanale che collega Milano Malpensa con l’aeroporto turco di Izmir (Smirne).

La compagnia aerea è frutto della joint venture di Lufthansa e Turkish Airlines ed è dedicata al target leisure con l’evidente obiettivo di promuovere il turismo in Turchia.

Con una flotta che ha superato i 60 aeromobili, collega 50 aeroporti dell’Europa continentale, più di 20 in Turchia e, inoltre, Egitto, Emirati Arabi, Israele e Iraq.

Dall’andamento dei primi mesi, sembra che presto ci saranno le condizioni per aprire una seconda tratta italiana, presumibilmente Roma.

Le prenotazioni, infatti, stanno andando molto bene e, tenuto conto che la tendenza attuale è di privilegiare il last minute, i responsabili commerciali della compagnia si aspettano di potere raggiungere gli obiettivi che avevano individuato nel 2019, quando il covid costrinse a rinviare di due anni lo sbarco in Italia.

I voli possono essere acquistati su tutti i canali di vendita: gds, agenzie di viaggi e sito web. Online esiste un portale riservato alle agenzie di viaggi, che possono in questo modo operare in autonomia e prenotare in tempo reale.

Quella di Sun Express non si classifica come low cost, nonostante le tariffe particolarmente economiche. Il volo da Milano può costare, in questo periodo, circa 90 euro sola andata. In bassa stagione, il prezzo può scendere fino a circa 60 euro.

Ma il confronto è particolarmente favorevole ai turco-germanici se si guarda alle cosiddette ancillary, i servizi extra. Oltre ad avere una franchigia di bagaglio imbarcato di 30 chili, mentre molte low cost si fermano a 21 chili, non esiste la business class, ma tre poltrone della prima fila sono extra leg.

Particolarmente originale la possibilità di mantenere il posto vuoto tra due passeggeri con un supplemento di meno di 40 euro. Il servizio era nato per l’emergenza Covid, ma si rivela molto utile per chi, con meno di 20 euro a testa, preferisce viaggiare con un po’ di spazio in più.

Articolata l’offerta per i gruppi, che consente la comunicazione dei nominativi fino a tre giorni prima della partenza, e per gli sportivi, ai quali sono dedicate tariffe speciali per il trasporto delle attrezzature ingombranti.