Summit europeo Unwto, spinta sull’operazione #RestartTourism













Affondo dei membri europei dell’Unwto che, al termine del summit di Atene, hanno rimesso in moto l’operazione #RestartTourism. La 66ª riunione della commissione per l’Europa dell’Organizzazione mondiale del turismo ha visto la partecipazione, tra gli altri, del nostro ministro Massimo Garavaglia, che tra l’altro ha avuto un incontro bilaterale con il suo omologo israeliano, del premier greco Kriakos Mitsotakis e del vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas.

La Commissione si è riunita per ribadire, anche alla luce delle ultime previsioni sul turismo internazionale, l’importanza di un immediato coordinamento per il rilancio di #RestartTourism finalizzato a sostenere, non solo il settore, ma più in generale a favorire una più ampia ripresa economica e sociale.

«L’Europa ha la possibilità di guidare il rilancio globale del turismo, in modo sicuro e responsabile – ha sottolineato il segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili – Il sostegno politico a cui stiamo assistendo oggi è la prova della rilevanza del turismo al di là del nostro settore, per la sua capacità di rimettere in moto le società e le economie».

Da parte sua, Mitsotakis ha riaffermato l’impegno della Grecia a indirizzare le risorse verso il rilancio del turismo sostenibile.

Tra le priorità nell’agenda Unwto, la partnership con la Banca centrale europea per la ricostruzione e lo sviluppo: le due istituzioni lavoreranno insieme per fornire assistenza tecnica per guidare la ripresa economica in diversi Paesi europei, tra cui proprio la Grecia, ma anche Croazia, Montenegro, Georgia, Turchia e Turkmenistan.

La Commissione Ue Schinas, che aveva già partecipato al Global Tourism Crisis Committee dell’Organizzazione, ha ribadito come pubblico e privato lavorano insieme per superare l’impatto della pandemia e pianificare il riavvio coordinato del settore.