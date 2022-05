Summer pass e famiglie nell’estate di Abu Dhabi













Abu Dhabi a tutta estate: per la prima volta in assoluto la destinazione si promuove per la stagione estiva e lo fa con una campagna dedicata, che verrà declinata anche in Italia con azioni trade e il lancio di un summer pass.

Obiettivo: attrarre il pubblico, specie quello delle famiglie, a viaggiare nell’Emirato con tariffe alberghiere più basse, una serie di incentivi e una grande varietà di attrazioni e proposte.

«Il 2022 è un anno cruciale, perché il Dtc vuole spingere Dubai come destinazione da vivere tutto l’anno – racconta Mia Hezi, country manager Italia per Dtc – L’ampliamento dell’offerta culturale, di intrattenimento, natura e avventura spinge l’emirato a lavorare per prendere tutti i segmenti di mercato. Ci siamo resi conto che Abu Dhabi è una meta conosciuta ma forse poco capita, non tutti sanno come proporla. Il nostro obiettivo è posizionarla come destinazione trendy e cool, qualcosa che viene voglia di andare a visitare, lavorando in maniera equilibrata tra trade e consumatori. Puntiamo a raccontare Abu Dhabi come destinazione ideale anche in estate, per aumentare gli arrivi italiani ed arrivare a livelli pre pandemia».

Come? Raccontando anche al trade le esperienze e attività da vivere, anche le più originali, informare su come e a chi vendere, dalle famiglie al lusso. Un punto importante in questa strategia sarà incentivare il programma Abu Dhabi Specialist, lanciato ad agosto 2020, invitando gli adv non solo a iscriversi ma a vendere la destinazione, riconoscendo poi loro fam trip e altri premi a fronte di almeno tre pratiche confermate.

Al via inoltre anche campagne di marketing e comunicazione anche attraverso gli influencer, per i quali c’è un dipartimento dedicato ad Abu Dhabi, da qui ai prossimi tre mesi ne sono attesi globalmente un centinaio in viaggio nell’Emirato. Oltre ai due workshop a Milano e a Roma e alla performance campaign specialist attiva fino a luglio, sono in arrivo anche fam trip che si fanno tuttavia più mirati.

«A giugno partiranno t.o. selezionati con destinazione Yas Island e focus sulla summer e le famiglie, tanto che abbiamo deciso di coinvolgere gli addetti al marketing degli operatori, coloro che sono in grado di dare impulso alla stessa stagione estiva con attività mirate. A ottobre sarà la volta di Saadyat con focus sul luxury», spiega Hezi.

L’Abu Dhabi Summer Pass darà ai viaggiatori l’accesso a tre parchi tematici principali: Warner Bros. World Abu Dhabi; Ferrari World Abu Dhabi e Yas Waterworld Abu Dhabi. E ancora ai siti culturali tra cui Louvre Abu Dhabi, il palazzo presidenziale Qasr Al Watan, Qasr Al Hosn, e comprende i trasporti gratuiti tramite Yas Express e i servizi di autobus pubblici di Abu Dhabi senza dimenticare che i migliori hotel della regione in estate costeranno in media il 30% in meno rispetto all’alta stagione.

«Il summer pass è una buona iniziativa per chiunque voglia esplorare la destinazione in una stagione in cui la disponibilità alberghiera è maggiore e le attività da svolgere tante – commenta Husain Ali AlHashmi, acting director travel trade and market development Dtc Abu Dhabi – L’Italia è per noi nella top ten dei mercati internazionali, c’è del potenziale e credo che continuerà ad essere nei primi dieci anche nei prossimi anni».

A livello generale, nel 2019 sono stati 13,3 milioni gli arrivi internazionali, «e puntiamo a tornare a questo livello pre-pandemia già quest’anno», conclude il manager, mentre per il 2030 l’obiettivo è il raddoppio a superare quota 23 milioni di visitatori.