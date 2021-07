Summer in Puglia: gli eventi da non perdere tra musica e tradizione













Saranno probabilmente di meno, tra edizioni saltate e date ancora da confermare, le miriadi di feste, sagre e festival che punteggiano l’estate in Puglia. Ma ci sono diverse conferme ed eventi che si preparano ad accendere i riflettori, diventando un’occasione in più per programmare una vacanza in Puglia e scoprire il territorio, dal mare ai borghi dell’entroterra.

LUMINARIE E FUOCHI. Richiama ogni anno tantissimi visitatori e turisti: è la Festa di Santa Domenica, la celebrazione della patrona di Scorrano, piccolo paese salentino che intorno al 6 luglio veste di colori il suo centro storico con spettacolari luminarie. Il rito religioso si snoda in una processione mattutina che termina con la consegna delle chiavi alla Santa da parte del sindaco. Immancabili i giochi pirotecnici, in uno spettacolo accompagnato dalla musica.

DANTE A PUTIGNANO. Il Carnevale di Putignano è un’istituzione, ma non occorre attendere il prossimo inverno. La kermesse infatti ha anche una versione estiva, che in realtà quest’anno si veste in modo nuovo in onore dei 700 anni di Dante, e ospiterà Racconti di Carta, una mostra interattiva open air su Dante che vestirà d’arte il centro storico della città in provincia di Bari. Le installazioni impreziosiranno dal 1° luglio al 30 settembre diversi angoli, da Porta Barsento alla Cappella del Purgatorio, mettendo in mostra tutta la maestria degli artigiani della cartapesta.

SALENTO BOOK FESTIVAL. Serena Dandini, Teresa Ciabatti, Mario Calabresi, Michele Santoro, Francesca Mannocchi, Giancarlo de Cataldo, Orietta Berti, Luca Barbarossa sono solo alcuni degli ospiti del “Salento Book Festival”, la rassegna itinerante che tocca 10 comuni della provincia di Lecce. Proseguirà fino ad agosto portando in giro scrittori e artisti che faranno tappa nei borghi dell’entroterra e della costa, dall’Adriatico allo Ionio, tra antichi palazzi e gioielli del barocco, tra scenari paesaggistici e storici.

JAZZ TRA I TRULLI. Saranno i trulli di Alberobello, la Selva di Fasano, il mare di Polignano alcune delle location di Bari in Jazz, che si svolgerà dal 16 luglio al 28 agosto. Live musicali, ma non solo. In programma ci sono anche mostre e film, come la mini-rassegna di quattro pellicole dedicate ad altrettanti musicisti: Chet Baker, Michel Petrucciani, Ray Charles e Charlie Parker.

TORNEO DEI RIONI. Ad agosto si ricorda il grande Federico II a Oria, comune in provincia di Brindisi che ogni anno rievoca il fascino del passato con il Torneo dei Rioni, una manifestazione storico-folkloristica in onore dello Stupor Mundi (1194 – 1250). Si può ammirare il Corteo Storico con dame e cavalieri, giullari e sbandieratori, e poi il torneo vero e proprio che prende origine da quello organizzato nel 1225 da Federico II in persona.

NOTTE DELLA TARANTA. Appuntamento il 28 agosto con La Notte della Taranta, festival che dal cuore del Salento e al ritmo di pizzica ha conquistato fan in tutta Italia e non solo, diventando una delle manifestazioni più note per musica e cultura popolare e richiamando in Salento anche artisti di calibro internazionale.

Il concertone finale si tiene a Melpignano, comune della cosiddetta Grecia Salentina, e quest’anno la direzione artistica è stata affidata all’Orchestra Popolare Notte della Taranta.

LIBRI A POLIGNANO. Letture a picco sul mare. Nel paese di Domenico Modugno i libri escono fuori dai luoghi canonici e vanno nelle piazze a incontrare i lettori.

Tra un giro nel centro storico e una passeggiata sul mare, magari a salutare la statua di Mr. Volare, dal 7 al 10 luglio a Polignano a Mare si può partecipare a Il Libro Possibile, festival che ospita scrittori e personaggi dello spettacolo in incontri open air. E quest’anno il festival raddoppia: ci sarà infatti un’edizione anche a Vieste, sul Gargano, dal 22 al 30 luglio.

