Summer, crescono durata e spesa dei viaggi: il report Marriott













Vacanze più lunghe e maggiore spesa nell’estate 2022 degli italiani secondo Marriott Bonvoy, il programma di Marriott International. Da un’indagine realizzata dal brand dell’hôtellerie, per la prossima stagione il 52% degli italiani ha in programma un viaggio e di questi ben 9 su 10 hanno intenzione di spendere più del solito, arrivando a 1.177 euro in media a testa.

Questo aumento della spesa si prospetta soprattutto tra i viaggiatori più giovani che hanno in programma di viaggiare all’estero. Nonostante si tratti probabilmente della fetta di popolazione che ha un guadagno inferiore, gli adulti under 25 prevedono di spendere €1.553 in più del solito, ovvero più di qualsiasi altra fascia d’età.

Viaggi più costosi ma anche più lunghi che attestano il ritorno delle due settimane di vacanza, soprattutto per i più giovani. Un dato importante, che non si verificava da almeno dieci anni come ha dichiarato un terzo circa degli intervistati.

Inoltre, moltissimi per quest’estate hanno in programma anche più di una vacanza. Più di 4 viaggiatori su 10 (41%) hanno infatti dichiarato che quest’anno faranno più viaggi del solito tra giugno e settembre. Tra questi il 58% costituito da under 25 e il 57% da persone tra i 25 e i 34 anni.

E’ l’eredità della pandemia, che negli ultimi due anni ha scoraggiato o addirittura impedito ai più di fare vacanze all’estero, creando un grande entusiasmo e una maggiore capacità di spesa per il 2022. Tre persone su dieci infatti (30%) dicono di essere determinati a viaggiare quest’estate, e il 37% tra questi dichiara di aver pensato che le vacanze all’estero fossero troppo rischiose durante gli ultimi due anni.

Per la maggior parte, si tratterà di viaggi dediti al relax e alla comodità. Quasi un terzo (32%) degli interpellati ha infatti dichiarato di avere come priorità che sia una vacanza “il più rilassante possibile” mentre il 30% ha detto di voler solamente fare “una pausa in un resort all-inclusive”. Nel frattempo, un terzo (25%) di coloro che viaggeranno ha in programma di trascorrere una vacanza da sogno da ‘una volta nella vita’, cosa che probabilmente contribuirà all’aumento generale della spesa.

«I viaggiatori italiani desiderano una vacanza vera e propria quest’estate, e la pianificano su due settimane – ha confermato Neal Jones, chief sales & marketing officer di Marriott International per Europa, Medio Oriente e Africa -. Molti hanno previsto di spendere molto più del solito e di trascorrere più tempo in vacanza rispetto a prima della pandemia, per compensare la mancanza di viaggi degli scorsi due anni. Si tratta di una novità positiva per l’industria di viaggio, dopo due anni durissimi».