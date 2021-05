Summer 2021, Volotea inaugura la rotta Linate-Catania













Volotea ha confermato il suo impegno per la summer 2021 su Milano Linate e Milano Bergamo. Al Forlanini, il vettore ha inaugurato la nuova rotta per Catania, mentre è in calendario per le prossime settimane l’avvio dei collegamenti per Lampedusa, Pantelleria, Lamezia Terme e Brindisi.

Inoltre, da Milano Bergamo sono ripartiti i collegamenti con Olbia, a cui seguono Lampedusa e Pantelleria. «Siamo felicissimi di poter inaugurare i nostri collegamenti dallo scalo di Linate verso Catania e, allo stesso tempo di riprendere a collegare lo scalo di Bergamo con Sardegna, Pantelleria e Lampedusa. Per la stagione estiva puntiamo a offrire ai nostri passeggeri nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel sostenere un settore così duramente colpito dalla pandemia di Covid-19 come quello turistico», ha commentato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Volotea, dallo scorso anno, ha implementato le misure per garantire igiene e sicurezza per i suoi passeggeri e i suoi dipendenti. La compagnia, infatti, ha aggiornato le sue procedure, seguendo le normative internazionali, locali e di settore, oltre a collaborare con il suo network di aeroporti in merito alle procedure di gestione dei rischi. È possibile, poi, modificare i propri programmi fino a una settimana prima della partenza, senza nessun costo di cambio volo.

La low cost ha attivato anche una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test Pcr, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.