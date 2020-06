Sulle auto Hertz arriva MyMi, il seggiolino anti abbandono

Sicurezza all’avanguardia anche nell’autonoleggio con l’annuncio di Hertz che – grazie a una partnership con la società Bluon – ha lanciato sul mercato MyMi, dispositivo anti abbandono, incluso nel prezzo del noleggio da usare con o senza smartphone. Il seggiolino e il relativo dispositivo anti abbandono sono prenotabili sui canali standard di prenotazione Hertz.

Per Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato di Hertz Italia, «la sicurezza è un elemento centrale, nel caso dei bambini diventa una priorità assoluta. Sembra assurdo e inspiegabile ma abbiamo assistito a troppi casi di abbandono, troppo spesso finiti in dramma».

Hertz Italia fa dunque seguito all’obbligo di legge (decreto ministeriale n.122/2019) che stabilisce l’utilizzo dei dispositivi anti abbandono per i bambini fino a 4 anni, rendendoli disponibili, senza sovrapprezzi sul noleggio del seggiolino per tutta la sua flotta.

MyMi è universale e compatibile con gli ovetti e seggiolini auto che Hertz mette a disposizione dei clienti e presenta un punto di forza: il tracker-portachiavi in dotazione, che ne permette l’uso anche senza smartphone. In questo modo la configurazione è immediata e non richiede alcuna competenza tecnica. La tecnologia proposta è rivolta anche a chi preferisce avere tutto sotto controllo dal proprio smartphone: in questo caso si può installare l’app MyMi, disponibile sugli Store per Android dalla versione 5 in su e per iPhone (l’applicazione può essere utilizzata anche su Apple Watch).

MyMi segnala anche l’abbandono involontario del bambino non con semplici sms ma con veri e propri allarmi aptici, acustici e visivi sul telefono principale e su ogni altro smartphone associato.