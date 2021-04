Sul Lago di Garda apre il luxury open air di Palma Mysuite













Debutta il 13 maggio il Palma Mysuite Lago di Garda, pensato per offrire un’accoglienza open air a contatto con la natura.

Adagiato sulla collina, si trova a pochi chilometri dal Lago di Garda, immerso in un giardino di palme e ulivi secolari, in un contesto tranquillo da cui partono piste ciclabili e pedonali che si snodano nel verde che fa da sfondo al paese di Soiano. Un punto di partenza per concedersi un’immersione reale nella natura.

Ha 19 suite, su cui è stato realizzato un intervento di restyling con elementi di design contemporaneo, che offrono spazi ampi e comodi per un soggiorno all’insegna del comfort e del relax. Il parco, all’interno del quale è inserita la piscina, è il vero protagonista di Palma Mysuite Lago di Garda.

La struttura ha anche una piscina interna riscaldata annessa al centro Spa dove, oltre ad hammam, bagno turco e vitarium è possibile effettuare trattamenti di bellezza.

A completare il percorso, la proposta gastronomica del “Ristorante Monastero” in cui lo chef Luca Vaccaro dà vita a un menù gourmet equilibrato tra sapori e salute. La terrazza dell’hotel, affacciata sul parco, diventa il luogo dove gustare una ricca colazione o una cena immersi nel verde.

Chi vuole concentrarsi sul proprio benessere, può praticare “Mind Reset” con un coach professionista che organizza in esclusiva per gli ospiti un’attività di riequilibrio psicofisico da praticare all’aperto, con i suoni della natura come accompagnamento.

Se si è alla ricerca di una vacanza più dinamica, non mancano le attività sportive da praticare in zona: gli appassionati di vela e nautica troveranno un’ampia offerta di servizi lungo le sponde del Lago. Per gli amanti del golf, due tra i più belli ed esclusivi green italiani si raggiungono nel raggio di pochi chilometri.