Suite Travel verso l’apertura di nuovi corner dopo Napoli e Roma













Oltre le dinamiche della tradizionale agenzia di viaggi, prosegue il percorso di Suite Travel, la prima rete di adv in cobranding presente in Italia nata dall’idea delle imprenditrici turistiche Giada Marabotto e Antonella Ruperto, entrambe titolari di due agenzie indipendenti.

Suite Travel ha debuttato a settembre 2021 negli store Coin di Napoli in via Scarlatti e a Roma, inizialmente a Termini e poi a San Giovanni. L’obiettivo per il 2022? Aprire nuovi corner allargando la rete di consulenti, attualmente formata da 12 professionisti.

Antonella Ruperto e Giada Marabotto hanno deciso di fare tesoro di tutto quello che è successo in questi ultimi due anni, puntando con determinazione su vacanze all’insegna della sostenibilità, sia sociale che ambientale. Tra le iniziative più interessanti, la partnership con Up2You per viaggi a emissioni zero: insieme al pacchetto, chi acquista da Suite Travel riceve infatti un coupon che gli permette di scoprire tutti i progetti sostenibili (rigorosamente certificati) e scegliere quale supportare.

Inoltre le due fondatrici hanno voluto creare un catalogo green (“Etica”), interamente dedicato ai viaggiatori rispettosi dell’ambiente e in cerca di un turismo più attento, slow, responsabile e in armonia con il territorio.

Infine Suite Travel, sempre nell’ottica di un nuovo tipo di turismo generato dal terremoto pandemico, è anche attiva nell’incoming con un catalogo dedicato al Lazio: al suo interno proposte off the beaten track come bike tour sull’Appia Antica o la vendemmia ai Castelli romani.