Suite Travel spinge sull'incoming con il catalogo Italia













Spinta sull’incoming per Suite Travel di Giada Marabotto e Antonella Ruperto, che hanno creato un catalogo tutto dedicato all’Italia e implementano sempre di più il team di professionisti esperti con una formazione specifica sul comparto.

Le due imprenditrici hanno già messo a segno il primo importante risultato per il 2022: Suite Travel è infatti stata scelta dalla prestigiosa Wharton University della Pennsylvania come partner ufficiale per l’organizzazione di un educational in Italia, in programma a maggio di quest’anno.

«Sentiamo una grande responsabilità come professionisti del turismo: l’Italia merita l’attenzione e interesse del mondo e noi vogliamo essere protagonisti di questo rinnovato successo. Al momento stiamo lavorando per creare una linea parallela al turismo outgoing, un asset di competenze ed esperienze specifiche sull’incoming. Stiamo selezionando personale internazionale e di grande esperienza, per essere competitivi sui principali mercati del mondo. Abbiamo già in squadra Takeo Yajima, brasiliano che da anni gestisce gruppi dal Sud America in visita all’Italia, e Sandra Woro dall’Indonesia, esperta di mercato asiatico», ha dichiarato Giada Marabotto.

«Vogliamo davvero far decollare anche l’incoming di Suite Travel, siamo una società benefit e i nostri valori sono anche e soprattutto quelli di valorizzare la cultura e i luoghi. In primis i nostri. Il turismo ha subito moltissimo con la pandemia, moltissime persone di grande esperienza hanno perso il lavoro e vorremmo, nel nostro piccolo, contribuire a una vera ripartenza sotto tanti punti di vista», ha puntualizzato Antonella Ruperto.