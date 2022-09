Suite Travel sigla una joint venture con CartOrange

Nuova collaborazione per Suite Travel, network di agenzie di viaggi in cobranding che ora sigla una joint venture con CartOrange per i punti vendita Coin di Roma, Napoli e Venezia Mestre, per proseguire poi su tutto il territorio nazionale. Negli store, da ottobre, sarà possibile incontrare gratuitamente gli esperti che ispirano e progettano viaggi e vacanze su misura.

Nella joint venture, Suite Travel gestirà gli aspetti organizzativi, mentre CartOrange curerà il front office e il rapporto con la clientela. L’accordo prevede l’ingresso nella rete CartOrange dei consulenti di Suite Travel, attualmente una ventina, con spazio anche per nuovi inserimenti di personale in futuro.

Entro fine 2022 verranno aperti altri tre nuovi corner e l’obiettivo è di estendersi lungo tutto Italia, anche testando alcune piazze con dei temporary shop pop-up.

«In questo modo – spiega l’amministratore delegato di CartOrange Gianpaolo Romano – i clienti che entrano ogni giorno negli store Coin avranno la possibilità di entrare in contatto con i nostri consulenti per viaggiare, a disposizione per offrire un servizio su misura: ispirare e progettare vacanze totalmente personalizzate, arricchite con esperienze uniche, curate in ogni dettaglio, compresa l’assistenza prima, durante e dopo il viaggio».

Sposa questa filosofia anche l’altro protagonista del progetto, Suite Travel: «I corner in Coin sono dei luoghi di incontro, perché il momento della scelta del viaggio, con il supporto di consulenti qualificati, sia una vera e propria esperienza in un contesto nuovo – commentano le fondatrici di Suite Travel Giada Marabotto e Antonella Ruperto – Una concezione figlia di un processo che già da tempo si sta affermando e che la crisi che stiamo vivendo ha accelerato. Lo sviluppo digitale e il formarsi di una clientela sempre più aggiornata e preparata rendono infatti via via più importante l’aspetto consulenziale: l’agente di viaggi non viene visto più come il banconista presente in negozio in orari fissi, ma un professionista aperto a nuove possibilità, con in mano un prodotto diverso. In poche parole un valore aggiunto rispetto a quello che si trova online».

I corner di viaggio rappresentano per CartOrange un’occasione di accrescere la propria notorietà e visibilità: «Abbiamo scelto e creduto nel progetto di Suite perché incentrato sulla valorizzazione dell’aspetto consulenziale e del rapporto diretto che si crea con la clientela – prosegue Romano – Entrando in Coin non solo ci leghiamo a una realtà che fa grandi numeri ma veniamo in contatto con una clientela di fascia medio-alta, che ricerca qualità e servizi personalizzati: esattamente il segmento con cui CartOrange punta a dialogare. E, proprio per questo, abbiamo in cantiere anche iniziative dedicate specificamente ai possessori di Coin Card».