Suite Travel inaugura il corner Coin di Venezia

Dopo Napoli e Roma, il progetto Suite Travel si espande ancora e si prepara a debuttare a Venezia, il prossimo 3 novembre, per poi guardare nel prossimo futuro anche all’area Lombardia.

Suite Travel, network di agenzie di viaggi in cobranding, è stato messo in piedi due anni fa dalle imprenditrici e agenti Giada Marabotto e Antonella Ruperto, che in prima battuta hanno stretto una prestigiosa partnership con Coin e aperto i loro corner a Roma, nel quartiere di San Giovanni, e Napoli, in Via Scarlatti. Successivamente, Suite ha comunicato anche l’accordo con McArthurGlen, il cui primo punto vendita ha aperto a Castel Romano Designer Outlet, nei pressi di Pomezia.

Ora, però, dopo l’importante joint venture con Cart Orange, le due imprenditrici turistiche hanno annunciato l’opening del Coin corner a Venezia Mestre, dove il noto department store ha la sua sede storica, racconta Giada Marabatto.

«L’inaugrazione è fissata per il 3 novembre, lì daremo tutti i dettagli alla stampa e ai partner presenti – prosegue – Siamo fieri di approdare in quella che è la culla italiana di Coin, Venezia. Per noi è particolarmente prestigioso ed è un’altra bella sfida per il nostro progetto».

Negli Suite corner di Coin, da ottobre, è possibile incontrare gratuitamente gli esperti Cart Orange che ispirano e progettano viaggi e vacanze su misura.

Entro fine 2022 verranno aperti altri nuovi corner e l’obiettivo è di estendersi lungo tutta Italia, anche testando alcune piazze con dei temporary shop pop-up.