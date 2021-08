Suite Travel inaugura i corner di viaggio alla Coin di Roma e Napoli













Il nuovo concept di agenzia di viaggi Suite Travel inaugura i primi corner di viaggio. I punti vendita del debutto della rete di adv in cobranding guidata da Giada Marabotto e Antonella Ruperto sorgeranno a Napoli e Roma.

«La nuova concezione di agente di viaggi-consulente è un processo che già da tempo si sta affermando e che la crisi che stiamo vivendo ha accelerato – spiega Giada Marabotto – Proprio per questo il ruolo consulenziale diventa via via più importante. L’agente di viaggi non viene visto più come il banconista presente in negozio da un orario a un altro, ma un consulente aperto a nuove possibilità e con in mano un prodotto diverso, che dia un valore aggiunto rispetto a ciò che si trova online».

«Crediamo che ognuno debba fare la sua parte per la salvaguardia dell’ambiente e siamo convinte che non si debba rinunciare a viaggiare ma provare a farlo in maniera responsabile. Nella nostra squadra vogliamo avere professionisti etici, preparati e disposti, come nel nostro dna, a stare al passo con i tempi e ad aggiornarsi. Metteremo in campo un’academy legata all’innovazione, alle tecniche di vendita e al marketing», aggiunge Antonella Ruperto.

Il primo corner Suite Travel sarà inaugurato il prossimo 9 settembre alla Coin di Napoli in Via Scarlatti, con un open day di incontri e presentazioni e interventi di influencer. Seguirà l’11 settembre la Coin di Roma Termini, con il corner Suite inaugurato in un pomeriggio speciale tra ospiti ed eventi.