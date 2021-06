Suite Travel in partnership con Coin: primo corner a Roma Termini













Buona la prima. Suite Travel, la nuova rete di agenzie di viaggi in cobranding ideata dalle imprenditrici turistiche Giada Marabotto e Antonella Ruperto, parte subito forte e annuncia una preziosa partnership con Coin, il noto department store italiano dedicato al mondo dell’abbigliamento, della bellezza e dell’home decoration, presente con i suoi negozi in tutta Italia.

Marabotto e Ruperto sono entusiaste: «Quella appena conclusa è una collaborazione a cui teniamo particolarmente e che annunciamo con grande orgoglio. Coin è una S.p.A. e il fatto che il team investa e si sia subito innamorato del nostro progetto ci fa davvero guardare al futuro con rinnovato ottimismo».

L’accordo sarà presentato ufficialmente al settore del trade con una diretta Facebook, in programma giovedì 17 giugno alle 11. «Coin è in un momento di grande rilancio, un po ’come il turismo organizzato, stanno ristrutturando diversi punti di vendita e guardando con molta attenzione le attività di co-branding. Stiamo definendo allestimenti e arredi per i corner in apertura, che per quanto riguarda questa partnership, saranno a Roma, Napoli e Catania. Tanta attenzione, chiaramente, sui vari aspetti tecnologici e innovativi, per avere sì eleganza e lusso, ma anche freschezza e modernità, sempre sul pezzo in termini di formazione», spiegano le due imprenditrici.

La strategia di Suite Travel, attualmente alla ricerca di agenti di viaggi qualificati su Roma, Prato, Napoli e Catania, è ormai definita e promette un deciso contributo al rilancio della distribuzione organizzata turistica: il nuovo concept di agenzia consiste in corner ubicati nelle zone strategiche delle principali città italiane, all’interno di realtà commerciali di livello tra librerie, caffetterie, palestre o department store come Coin. Il primo corner Suite sarà inaugurato, a settembre, all’interno di Coin Roma Termini, posizionato in Via Giolitti proprio all’interno della stazione.

Suite Travel, proprio il prossimo 18 giugno, ha organizzato a Roma un Open Day “On Air” dal nome “Un caffè in Suite”, in Via del Casale Solaro, 119, per la selezione del personale.

«L’avvio della collaborazione con Suite Travel rientra nel più ampio progetto Riparti con Coin, una partnership con realtà dei settori turismo, ristorazione, cultura, fitness e tempo libero, uniti per promuovere i consumi e le attività economiche e commerciali delle città in cui Coin è presente – afferma Monica Gagliardi, direttore marketing e digital trasformation di Coin S.p.A. – Dopo un lungo periodo di difficoltà e incertezza, Coin intende rilanciare i territori e fare squadra con gli operatori presenti per dare insieme nuovo slancio a chi è stato più colpito dagli effetti della pandemia, favorendo una risposta ampia e appagante al desiderio diffuso di evasione, divertimento e serenità che accomuna i cittadini di tutta Italia».