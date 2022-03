Suite e chef stellato: a Milano debutta Casa Baglioni













Continua il nuovo sfidante percorso di crescita del Gruppo Baglioni Hotels & Resorts, che dopo l’apertura nel 2021 del Baglioni Resort Sardegna si appresta a inaugurare Masseria Muzza entro maggio e nel quarto trimestre 2022 tornerà sulla piazza milanese grazie all’apertura di Casa Baglioni.

Situata nel quartiere di Brera, Casa Baglioni vanterà 30 camere e suite, un’area living, un ristorante firmato dallo chef stellato Claudio Sadler e una wine cellar. Gli spazi, progettati dallo studio d’architettura Spagnulo & Partners, traggono ispirazione dall’arte e dal design della Milano anni ’60, integrandosi perfettamente grazie al sapiente studio della luce e all’impiego dei neon e dei colori.

Casa Baglioni – nuovo membro del prestigioso network partner The Leading Hotels of the World – già nel naming vuole connotarsi come eccellenza dell’ospitalità italiana. «Sono lieto e orgoglioso di tornare a Milano, destinazione che non può mancare nella nostra Collection e che sono certo conquisterà il cuore di tutti i viaggiatori amanti dell’italian style», ha commentato Guido Polito, ceo del Gruppo.